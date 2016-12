Zum letzten Mal Diesmal klangen die Lieder zum Advent ein bisschen wehmütig. Das hatte mit dem Abschied einer Musik-Legende zu tun.

Zum letzten Mal war am Sonntagabend der Harry-Kaiser-Männerchor aus Radeberg zu erleben. In der Stadtkirche gaben die verbliebenen 13 Sänger unter Leitung von Gerd Reichardt (Foto) ihr allerletztes Konzert. © Bernd Goldammer

Es war ein historisches Konzert; Sonntagabend in der Stadtkirche. Denn das traditionelle Advents- und Weihnachtsliedersingen zum Weihnachtsmarkt war diesmal gleichzeitig der letzte Auftritt einer echten Musik-Legende. Denn nach über 20 Jahren trat der wohl ungewöhnlichste Chor rings um Dresden ab: Der Harry-Kaiser-Männerchor aus Radeberg. Besonders war dieser Chor dabei nicht nur, weil es reine Männerchöre kaum noch gibt, sondern vor allem, weil er aus einem einstigen Kinderchor hervorging. Einen Kinderchor, in dem nun nur Erwachsene sangen. Denn er ging auf Radebergs einstigen Kantor Harry Kaiser zurück, der vor Jahrzehnten Jungen zum Singen brachte. Die waren so begeistert, dass sie auch als Ältere weiter sangen. Und 1996 dann den Harry-Kaiser-Männerchor gründeten.

Am Sonntag nun ging diese ungewöhnliche Geschichte zu Ende. Man hatte einfach keinen „Nachwuchs“ mehr gefunden – und mit den verbliebenen nur noch 13 Sängern konnte es auf Dauer nicht mehr weitergehen. Und so war dann bei dem Konzert auch die eine oder andere Abschiedsträne zu sehen.

