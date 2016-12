Zum Lachen ins Theater Sex, sozialverträgliches Frühableben, Kleingärten, Diäten und mehr sind Themen bei den Kabaretttagen 2017.

Uwe Steimle Im Programm „FeinKOST" – Steimles sämtliche gesammelten Werke (leicht gekürzt) lädt der Schauspieler das Publikum ein, mit ihm nach 25 Jahren auf der Bühne „Revue spazieren zu lassen!" und verspricht: Das ist kein Rest off – das wird Feinkost.

academixer In „Wir müssen noch gießen - Neues aus der Sparte“ erzählen die Kabarettisten die Abenteuer von Iris und Jochen Neumann. Die haben gerade eine Kleingartenparzelle geerbt und schlagen sich nun mit Verordnungen, Maulwürfen, Kindern und anderen Schädlingen herum.

Die Herkuleskeule „Leise flehen meine Glieder - Ein längst schon Kult gewordenes Programm“. Drei Rentner gestehen, dass die Zukunft hinter ihnen liegt. Egal was passiert – in ihrem Alter kann man sich nur noch nützlich machen, indem man das „sozialverträgliche Frühableben“ fordert.

Tatjana Meissner In ihrer neuen Show „Du willst es doch auch“ feiert die Kabarettistin ein sehr privates Jubiläum: Zu Zehn Jahre Monogamie beschenkt sie sich mit humorvollen Geschichten rund um Liebe und Sex! Sie nimmt ihr Publikum mit in eheliche Schlafzimmer oder kribbelnde Kornfelder.

Nicole Jäger „Ich darf das, ich bin selber dick“: Mit Mitte 20 wog sie über 340 Kilogramm. Heute sind es nur noch halb so viele und Jäger wirft einen schonungslosen, komischen Blick auf Diätmythen und zieht dabei die Diätindustrie ebenso durch den Kakao wie sich selbst.

Erik Lehmann In seinem Soloprogramm „Uwe Wallisch - der Frauenversteher“ kämpft Erik Lehmann von der Herkuleskeule für uns alle in einer Welt, die sich gegen den kleinen Mann verschworen hat und in der selbst Gartenzwerge gegen Überfremdung demonstrieren.

Wie die Idee entstanden ist, wissen sie am Zittauer Theater schon gar nicht mehr so genau. Sicher ist aber, dass die Kabaretttage im Januar schon die zehnte Auflage dieser Gastspielreihe sind und wieder bekannte und neue Gesichter nach Zittau bringen. In sechs Programmen erzählen Schauspieler und Kabarettisten, wie sie die Welt sehen und nehmen dabei fast jeden Aspekt unseres Alltags unter die Lupe. Im Laufe der Zeit habe sich das Festival zu einer festen Größe im Veranstaltungsplan gemausert und zieht von Jahr zu Jahr mehr Publikum an, sagt Presse- und Onlinereferentin Franziska Springer.

Das Theater versuche, einen guten Mix anzubieten. Die Herkuleskeule Dresden, die academixer und Uwe Steimle seien schon seit vielen, vielen Jahren dabei. Deren Programme seien immer ausverkauft.

Später habe sich Tatjana Meissner dazugesellt. Ihr Programm sei anfangs ein Experiment gewesen, dass zunächst nur wenig nachgefragt wurde. Doch nach und wollten sie immer mehr Zuschauer sehen und seit nunmehr zwei Jahren ist sie die Künstlerin, deren Veranstaltung bei den Kabaretttagen als erstes ausverkauft ist. Denn auch die neuen beziehungsweise weniger bekannten Programme bekämen in diesem Rahmen mehr Aufmerksamkeit seitens des Publikums und erhalten so eine Chance. 2017 sind das die Bestsellerautorin Nicole Jäger und Erik Lehmann, der schon zum zweiten Mal mit seinem Soloprogramm in Zittau ist. Verantwortlich für die Auswahl und Ansprache der Künstler ist das Künstlerische Betriebsbüro in Zittau – natürlich in enger Absprache mit der Geschäftsleitung. Doch inzwischen sei es auch so, dass die Künstler von selbst auf uns zukommen. Generell sei es nicht das Problem, Gastspiele zu finden, so Springer. Weitaus schwieriger sei es, damit auch den „Nerv“ der Zittauer zu treffen. Sie hoffen, dass ihnen das auch bei kommenden Auflagen gelingen wird.

Theaterkasse Theaterring 12, Zittau

Dienstag bis Freitag 10 - 18 Uhr, Samstag 10 - 12 Uhr,

03583 770536, E-Mail: service@g-h-t.de

