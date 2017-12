Zum guten Schluss eine glatte Eins Dynamo galt schon als versetzungsgefährdet, bekommt aber ein gutes Halbjahreszeugnis – außer in einem Fach.

Dynamos Klassenbeste unter sich: Haris Duljevic (l.) wird am stärksten bewertet, Torwart Marvin Schwäbe hat alle Spiele bestritten. Foto: Robert Michael © Robert Michael

Da haben sie sich aber noch mal mächtig ins Zeug gelegt. Kurz vor Notenschluss verbessern sich die Dresdner Dynamos in allen entscheidenden Fächern deutlich und bekommen ein ordentliches Halbjahreszeugnis. Die Klassenbesten sind Torwart Marvin Schwäbe, der alle 17 Partien der Hinrunde in der 2. Fußball-Bundesliga über die volle Distanz bestritten hat, und natürlich Haris Duljevic. Der Bosnier verdient sich mit einer 2,57 die Bestnote von den Sportredakteuren der SZ – und auch in der Bewertung durch die Fans in unserem Spielervoting, das wir nach jeder Ligapartie auf sz-online.de stellen.

Doch wie schneidet Dynamo als Mannschaft ab? Unsere Einschätzung:

Kopfnoten

Sie schwirren nicht als die absoluten Fleißbienchen durch Liga zwei. Im Durchschnitt laufen die Schwarz-Gelben zusammen pro Spiel knapp 115 Kilometer, liegen in dieser Statistik auf Platz zwölf. Beim 1:0-Sieg gegen Union Berlin waren sie sogar drei Kilometer weniger unterwegs als der Gegner, haben aber am Ende einen knappen Vorsprung verteidigt. Das Ergebnis eines Lernprozesses, denn zuvor hatte eine Führung fünfmal nicht zum Sieg gereicht. Was die Mitarbeit betrifft, fällt vor allem eine Statistik auf: Andreas Lambertz ist bereits der 14. Torschütze, so viele Spieler haben für kein anderes Team getroffen. Auch fürs Betragen gibt es ein Gut: 32 Gelbe Karten plus die Rote für Philip Heise („Eine dumme Aktion, das passiert mir nicht noch mal.“) ergeben Platz fünf in der Fair-Play-Tabelle.

Mathematik

In dem Hauptfach hat Dynamo einige Arbeiten verhauen und galt zwischenzeitlich sogar als versetzungsgefährdet. „Plötzlich stehst du auf dem Abstiegsrelegationsplatz und weißt gar nicht, wie dir geschieht“, meint Lambertz, „weil du davor meist gute Spiele gemacht, aber mit leeren Händen dagestanden hast. Dass du dann etwas ändern musst, ist klar, und dass es so gelingt, ist schon beeindruckend.“

Denn im Advent ging den Dresdnern mehr als nur ein Licht auf: neun Punkte aus drei Spielen macht insgesamt 23 Zähler. Das bedeutet Platz acht nach der ersten Hälfte der Saison. Im Vergleich zum Vorjahr ist das dennoch ein Minus, als Dynamo mit 27 Punkten einen Platz besser dastand. Trotzdem bleibt es sehr eng in der Tabelle, der Abstand nach unten (fünf Punkte) ist fast genauso groß – oder besser klein – wie der auf Platz drei (sechs).

Heimatkunde

Die Ergebnisse hätten beinahe nicht einmal mehr für ein „Genügend“ gereicht, aber mit dem 4:0 im Sachsenduell gegen Erzgebirge Aue konnten die Dresdner ihre Heimbilanz aufpolieren, schwach bleibt sie trotzdem: Von den acht Partien im DDV-Stadion haben sie nur zwei gewonnen, aber drei verloren. Wirklich zu erklären ist das nicht, schon gar nicht mit der Zuschauertabelle. In der liegt Dynamo mit durchschnittlich 28 388 Besuchern pro Spiel auf Platz zwei hinter St. Pauli (29 318).

„Du stehst auf dem Platz, hast oft ein gutes Spiel gemacht, meist in Führung gelegen und die Punkte doch liegengelassen“, rätselt Stürmer Lucas Röser über die Diskrepanz zwischen Unterstützung und Ausbeute. „Die Fans stehen hinter uns, umso bitterer ist es, wenn wir ihnen das nicht zurückgeben können.“ Mit dem Derbysieg haben sie die Anhänger für manche Enttäuschung entschädigt – und Röser ist froh: „Wir haben direkt gezeigt, dass die drei Punkte hierbleiben, dass daran kein Weg vorbeigeht. Das hat sich sehr gut angefühlt, die Stimmung hat uns super gepusht.“

Chemie

Es hat eine Weile gedauert, bevor sich die Mannschaft mit neun Neuzugängen gefunden hat, von denen vier erst nach der Sommer-Vorbereitung geholt wurden. Doch die Chemie, also der Teamgeist, stimmt. Das zeigt sich in der Krise. Nach dem spielerischen Offenbarungseid beim 0:3 in Kiel trommelt der Kapitän alle zusammen. Es sei gut gewesen, „mal richtig auf den Deckel zu kriegen“, meint Marco Hartmann: „Vielleicht hätten wir sonst weiter gedacht, alles sei gut, wird schon.“ Sie stecken danach sogar einen weiteren Rückschlag weg mit den beiden späten Gegentoren und dem 1:2 gegen Kaiserslautern. Der überfallartig herausgeschossene Sieg in Düsseldorf bringt endlich die Wende.

Sport

Sie haben ihr Leistungsvermögen für einige Zeit nicht ausgeschöpft, die Zweifel, ob sie überhaupt zweitligatauglich sind, waren jedoch unberechtigt. Allerdings müssen zwei Komponenten zusammenpassen: Es dürfen nicht zu viele Leistungsträger gleichzeitig ausfallen und die Balance im System muss stimmen. „Wir legen mehr Wert auf die Defensivarbeit, das funktioniert in allen Mannschaftsteilen“, erklärt Verteidiger Florian Ballas die vielleicht wichtigste Lehre aus der Schwächephase. Zuletzt stand hinten zweimal die Null – dafür gibt’s eine glatte Eins.

Das Halbjahreszeugnis der Dynamo-Profis

Name Vorname Spiele Minuten Tore G GR R Fan-Note SZ-Note Schwäbe Marvin 17 1 530 – – – – 3,47 2,88 Ballas Florian 16 1 377 1 4 – – 3,75 3,00 Müller Jannik 16 1 336 – 3 – – 3,37 3,06 Seguin Paul 13 1 083 – 2 – – 3,92 3,38 Duljevic Haris 14 1 040 1 2 – – 2,64 2,57 Röser Lucas 16 925 5 – – – 3,62 3,33 Heise Philip 10 898 2 2 – 1 2,80 2,90 Hartmann Marco 13 898 2 5 – – 3,25 2,75 Konrad Manuel 13 897 3 1 – – 3,18 2,90 Kreuzer Niklas 12 877 1 4 – – 3,27 2,72 Berko Eric 14 876 1 1 – – 3,62 3,30 Benatelli Rico 11 838 1 1 – – 3,30 2,90 Hauptmann Niklas 11 684 – – – – 3,00 3,22 Mlapa Peniel 10 636 4 – – – 4,22 3,55 Lambertz Andreas 11 615 1 3 – – 3,50 3,12 Müller Fabian 9 593 – 2 – – 4,43 4,00 Möschl Patrick 11 536 1 – – – 3,67 3,22 Aosman Aias 8 522 2 1 – – 4,00 3,50 Gonther Sören 4 330 – – – – 3,75 3,50 Horvath Sascha 4 272 1 – – – 3,25 3,25 Markkanen Eero 3 46 – – – – 5,00 4,00 Testroet Pascal 1 24 – – – – 3,00 –

R = Gelb, GR = Gelb-Rot, R = Rot.

