„Zum Glück haben viele abgesagt“

Seit 2013 ist Heiko Scholz Cheftrainer des 1. FC Lok Leipzig. Anfang der 1990er Jahre wirbelte der inzwischen 51-Jährige bei Dynamo im Mittelfeld. Zusammen mit Andreas Wagenhaus, Detlef Schößler und Jörg Stübner kam der gebürtige Görlitzer im letzten Länderspiel der DDR vor 27 Jahren zum Einsatz. Seither hat es kein Schwarz-Gelber mehr in die deutsche A-Nationalmannschaft geschafft.

Herr Scholz, wo werden Sie sich das EM-Qualifikationsspiel zwischen Tschechien und Deutschland am Freitagabend anschauen?

Ich guck das gar nicht. Es interessiert mich zwar, aber ich habe eine Familienfeier – die geht vor.

Sie gehörten beim letzten Länderspiel der DDR am 12. September 1990 zum Aufgebot. Welche Erinnerungen haben Sie an diese Zeit?

Ich hatte das Glück, dass viele gestandene Spieler ihre Teilnahme abgesagt hatten, denn sonst wäre ich nicht dabei gewesen. Wir hatten auf alle Fälle viel Spaß, haben in Brüssel mit 2:0 gegen Belgien gewonnen. Ich war von Anfang an dabei und wir sind als letzte Elf der DDR in die Geschichte eingegangen. Außerdem haben wir noch eine Siegprämie abgeräumt – das war überragend.

Sie haben sowohl für die DDR (1989 gegen Finnland) als auch für die Bundesrepublik (1992 gegen Mexiko; jeweils 1:1) in Dresden ein Länderspiel gemacht. Gab es da gravierende Unterschiede?

Nein. Da lagen nur ein paar Jahre dazwischen und es wurden zwei verschiedene Hymnen gespielt. Es war 1992 mein einziges Spiel für Gesamtdeutschland, was ganz schön war, weil es in Dresden war. Aber viel mehr war es eben auch nicht.

Sie waren Anfang März zum Spiel gegen Kaiserslautern im Stadion. Wie haben Sie die Atmosphäre im Vergleich zu ihren Dynamo-Zeiten empfunden?

Es war natürlich genial. Das Stadion war voll und es ist auch eine schöne Arena geworden. Zu meiner Bundesligazeit in Dresden hatten die Leute andere Sorgen als zum Fußball zu gehen.

Es gibt Pläne, das DDV-Stadion auszubauen. Was halten Sie von der Idee?

Davon habe ich noch nichts gehört. Aber ich glaube, Dresden könnte noch mindestens 10 000 Plätze mehr vertragen. Das ist ein absolut verrücktes Fußballvolk. Ich hätte also nichts dagegen.

Lok ist ihr Heimatverein, haben Sie trotzdem noch Kontakt zu Dynamo?

Ich war erst vor Kurzem in Dresden, um mir das Training von Uwe Neuhaus anzugucken. Ich kenn ihn noch von früher. Er war Co-Trainer, als ich in Wattenscheid gespielt habe. Und Ralf Minge ist ein guter Freund von mir, mit dem ich mich regelmäßig austausche. Der Kontakt ist also nie abgebrochen.

Sie kommen also noch oft nach Dresden?

Ja, ganz klar.

Zehn Punkte aus fünf Spielen, Tabellenplatz drei in der Regionalliga – der Saisonstart mit Lok ist geglückt. Was ist diese Saison drin?

Ziel ist Platz fünf bis sieben. Wir sind in der vergangenen Saison als Aufsteiger Zehnter geworden, das war in Ordnung. Es heißt ja, man solle im zweiten Jahr etwas vorsichtig sein, weil es schwieriger werden könnte. Wenn wir also Platz fünf, sechs oder sieben erreichen würden, hätten wir wieder einen Schritt nach vorne gemacht. Das wär überragend für uns.

Was ist mit dem Ziel dritte Liga?

Das ist in drei, vier Jahren angedacht. Aber Stand heute ist das sehr weit weg. Wir arbeiten alle dran, aber da muss auch mit dem Stadion und finanziell alles passen. Deswegen können wir davon träumen, aber realisierbar ist es jetzt noch nicht.

Dynamos Ex-Keeper Benjamin Kirsten ist ihre Nummer 1. Ist er inzwischen auch bei den Fans anerkannt?

Er war vielleicht bei einem oder zwei Fans umstritten. Bei uns war er das noch nie – und bei den normalen Zuschauern gleich gar nicht. Die haben ihn gleich angenommen. Er war dann verletzt, wir haben ihn wieder fit gemacht und sind jetzt mit seiner Leistung sehr glücklich. Und ich glaube, auch jeder Fan von Lok ist glücklich, dass wir Benny im Tor haben.

Mit Sascha Pfeffer und Ronny Surma gehören zwei weitere Ex-Dynamos zum Kader, die zuletzt nicht zum Einsatz gekommen sind. Wie wichtig sind die beiden fürs Team?

Sascha Pfeffer ist ein Neuzugang, der sich gleich sehr schwer verletzt hat und leider drei Monate ausfällt. Ronny Surma hat zwar im Moment keinen Stammplatz, ist aber für die Struktur in der Mannschaft ganz wichtig. Auch wenn er nicht immer zum Einsatz kommt, ist er ein absoluter Führungsspieler.

