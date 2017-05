Zum Geburtstag zurück auf die Anklagebank Ex-Manager Thomas Middelhoff muss sich erneut vor Gericht verantworten. Diesmal geht es um die Zahlung von Sonderboni.

Thomas Middelhoff kommt zum Prozessauftakt in den Gerichtssaal in Essen. Die AnkIage wirft ihm Untreue und Anstiftung zur Untreue vor. © dpa

Seinen 64. Geburtstag am Donnerstag hatte er sich anders vorgestellt. Ausgerechnet an seinem Ehrentag muss der frühere Topmanager Thomas Middelhoff noch einmal auf der Anklagebank im Essener Landgericht Platz nehmen. Der Vorwurf der Staatsanwaltschaft Bochum: Anstiftung zur Untreue. Es geht um knapp 2,3 Millionen Euro, die der Aufsichtsrat ihm als damaligem Arcandor-Chef auf sein Drängen hin als Sonderbonus zugebilligt haben soll, als er aus der Unternehmensführung ausschied.

Mit auf der Anklagebank sitzen sechs ehemalige Aufsichtsratsmitglieder. Ihnen legt die Staatsanwaltschaft in der 633 Seiten umfassenden Anklageschrift Untreue zur Last: wegen der Erfolgsprämie für Middelhoff, aber auch wegen einer ähnlichen Zahlung an den früheren Finanzvorstand des Konzerns. Die Manager hätten keinen Anspruch auf das Geld gehabt und die Zahlungen hätten für das Unternehmen auch wirtschaftlich keinen Nutzen gebracht, meint die Staatsanwaltschaft.

Für Middelhoff dürfte das Gerichtsgebäude in Essen keine guten Erinnerungen wecken. Erst vor zweieinhalb Jahren wurde er dort wegen Untreue zu drei Jahren Haft verurteilt. Vor fast genau einem Jahr – am 13. Mai 2016 – trat er die Haft an. Middelhoff verbüßte die Strafe praktisch von Beginn an im offenen Vollzug und arbeitet tagsüber als Freigänger in einer Behindertenwerkstatt in Bielefeld.

Es ist ein tiefer Fall für den Ex-Manager. Vor wenigen Jahren galt er als einer der einflussreichsten Firmenlenker Deutschlands. Als Bertelsmann-Chef verdiente er Milliarden für den Gütersloher Medienriesen, danach machte er als Investmentbanker viel Geld in London und übernahm die Leitung des angeschlagenen Warenhaus-Konzerns KarstadtQuelle. Doch der Einstieg bei KarstadtQuelle – später in Arcandor umbenannt – erwies sich als Wendepunkt in Middelhoffs Karriere. Anfang 2009 warf er das Handtuch. Wenige Monate später meldete das Unternehmen Insolvenz an. Der Manager selbst, der einst Millionen verdiente, musste 2015 Privatinsolvenz anmelden. Über 50 Middelhoff-Gläubiger haben mehr als 400 Millionen Euro an Forderungen geltend gemacht. (dpa)

