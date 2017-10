Zum Geburtstag viel Kontra Seit drei Jahren geht Pegida auf die Straße und attackiert den Islam, Ausländer und „die da oben“. Zum Jahrestag gibt‘s auch Gegenwind.

Pegida konnte in diesem Jahr nur noch wenige Tausend Anhänger auf dem Theaterplatz versammeln. Bisherige Schätzungen reichen von 3 000 bis 4 000 Teilnehmern. © Kneit Gurre

Tausende haben sich am Sonnabend in die Dresdner Innenstadt locken lassen. Nicht jeder wollte Pegida zum Jahrestag gratulieren. Erstmals in der dreijährigen Geschichte des islamfeindlichen Bündnisses lag die Anzahl der Gegendemonstranten mindestens gleichauf. Während 3 000 bis 3 500 Menschen an der Abschlusskundgebung der Initiative „Herz statt Hetze“ teilnahmen, zählte die Studenteninitiative „Durchgezählt“ am Theaterplatz bis zu 2 800 Pegida-Teilnehmer. Die Polizei sprach von 3 000 bis 4 000 Demonstranten.

Vor einem Jahr hatten noch mehr als 6 500 Menschen am Theaterplatz den zweiten Jahrestag Pegidas gefeiert, allerdings bei bestem Wetter. Am Sonnabend pfiff ein kalter Wind durch die Innenstadt – und dann fiel auch noch die Technik aus, als die Reden gegen 16 Uhr beginnen sollten. Erst nach einer Stunde gaben Mikrofone und Lautsprecher ein Lebenszeichen von sich, da hatten einige Geburtstagsgäste die Kundgebung schon verlassen.

Am Neumarkt drängten sich unterdessen die Gegendemonstranten um die Bühne. Dass Oberbürgermeister Dirk Hilbert auf der Abschlusskundgebung der Initiative „Herz statt Hetze“ sprach, ist die eigentliche Neuigkeit des Tages. Bisher hatte sich Hilbert lediglich bei eigenen, städtischen Veranstaltungen öffentlich zu Pegida geäußert. Ein Sinneswandel? „Ich sehe, dass es immer weiter einen harten Kern gibt, der zu einer Enthemmung in unserer Stadtgesellschaft beiträgt“, erklärt er im Interview mit der SZ. „Somit werde ich jede Aktivität unterstützen, die deutlich sagt: In unserer Stadt wollen wir ein gutes Miteinander aller Kulturen und keine Ausgrenzung.“

Auf dem Postplatz wurde Sachsens Wissenschaftsministerin Eva-Maria Stange (SPD) deutlich: „Ich finde es bedauerlich, dass es nicht gelungen ist, Pegida aufzulösen und diese Art von Provokation für die Gesellschaft endlich zu beenden.“ Dresdens Image sei schwer beschädigt.

Vize-Ministerpräsident Martin Dulig (SPD) zeigte sich optimistischer: „Ich hoffe, dass nach dieser Bundestagswahl viele Leute aufgewacht sind und das als Initialzündung sehen.“ Auch Frank Richter von der Stiftung Frauenkirche, der Pegida erst kürzlich mit einer Sekte verglichen hatte, kam zum Gegenprotest. „Ich sehe nach wie vor viele Menschen, die Hetzern hinterher laufen und das offensichtlich nicht merken“, sagte er. „Die Stadt Dresden hat es nicht leicht. Sie ist prominent, hier schaut man hin. Dresden ist aber auch die Stadt der Extreme. Hier werden die Auseinandersetzungen der gesamten Gesellschaft besonders heftig ausgefochten. Ich glaube, mittlerweile hat Dresden damit leben gelernt und deutlich gemacht, dass es eine kleine Minderheit am rechten Rand ist, mit der wir zurechtkommen müssen.“

Links zum Thema Wenig Zuspruch für Pegida

Nach dem unerwarteten Erfolg der AfD als stärkste Kraft im Freistaat bei der Bundestagswahl, stehen erstmals drei gewählte AfD-Abgeordnete auf der Pegida-Bühne. Als Dresdner Bundestagsabgeordneter kritisiert Richter Jens Maier die „Funktionseliten“ im Reichstag, die dieses Land kaputtmachen wollten. Er werde sie nun mit der AfD „aus dem Feld schlagen“, so Maier. Er lobt Pegida für seine Standfestigkeit und verspricht, immer zu Pegida zu stehen.

Die Nähe zur AfD ist eine neue Entwicklung von Pegida in diesem Jahr. Die Rollen sind klar verteilt: Die Partei besetzt die Parlamente, Pegida sorgt für den „notwendigen Druck“ von der Straße. Das ist seit Monaten die politische Botschaft von Pegida.

In Dresden sind das an Montagabenden seit zwei Jahren konstant 1 500 bis 2 500 Menschen – selten mehr. Das ist ein Erfolg, für den sich die Gastredner bei Pegida nun bedankten. Doch auch zur Geburtstagsfeier ist es Pegida-Chef Lutz Bachmann und seinen Mitstreitern nicht gelungen, neue Kreise zu erschließen. Wie auch? Selbst die Gastredner sind wieder die gleichen, wie so oft in Dresden. Auch wenn viele sich den Thüringer AfD-Rechtsaußen Björn Höcke gewünscht haben – Höcke bleibt dem Bündnis fern. Und so überrascht es nicht, dass die von Bachmann angekündigten Überraschungen nicht wirklich welche sind. Jürgen Elsässer, Leipziger Herausgeber des Compact-Magazins, ist oft Gast. Seit seiner Rede am Sonnabend wird geprüft, gegen ihn zu ermitteln – wegen Volksverhetzung. Die Dresdner Polizei sprach von einem „Anfangsverdacht“.

Immerhin hat Dresden sich angesichts der Dauerdemos weiterentwickelt. Die Polizei, 600 Beamte waren im Einsatz, hatte keine Mühe, die Lager voneinander zu trennen. Gegen zwei Verdächtige wird wegen Propaganda-Delikten ermittelt – ein Pegida-Teilnemer wurde mit einem Hakenkreuz erwischt, ein Gegendemonstrant mit einer Losung der verbotenen Kommunistischen Partei (KPD). Gegen einen weiteren Pegida-Teilnehmer wird ermittelt, weil er einen Journalisten geschlagen haben soll.

zur Startseite