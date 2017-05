Zum Geburtstag gibt es zwei Autos Der Ortsverband des Technischen Hilfswerks Döbeln feiert den 25. Jahrestag seiner Gründung.

Michael Groner (von links), Marek Zill, Norman Pfeifer, Christopher Wintscher und Christian Winkler gehören zu dem Team des THW, das in mehr als 300 Stunden ein Fahrzeug aufgebaut hat. © André Braun

Besucher stehen vor den Einsatzfahrzeugen des Technischen Hilfswerks (THW) in der Friedrichstraße in Döbeln. Interessiert betrachten sie die Autos. Jedes Jahr zum 1. Mai lädt die THW-Ortsgruppe Döbeln zum traditionellen Frühschoppen ein. In diesem Jahr ist die THW-Leitung bei dem Frühschoppen mit dabei. Die Führungsleute sind gekommen, weil ein ganz besonders Ereignis ansteht. Die THW-Ortsgruppe Döbeln feiert den 25. Jahrestag ihrer Gründung. Anlässlich des Jubiläums werden zwei neue Fahrzeuge übergeben. Eines ist ein Mercedes Benz Vito und das andere ein VW T 5. Während der Vito neu ist, haben die Döbelner Kameraden den T 5 von der Autobahnmeisterei übernommen. „Er war noch orange“, sagt Postelt. Das Fahrzeug haben acht Leute des THW Döbeln in rund 300 Arbeitsstunden in Eigenleistung saniert. Es wurde im Innenraum teilweise zerlegt und die Polsterung gereinigt. Die Kabine haben die Kameraden selber lackiert. Von außen lackierte den T 5 eine Firma das Fahrzeug. Außerdem haben die Mitglieder des THW die Ladefläche mit Plane demontiert und eine neue aufgebaut. Nötige Reparaturen wurden ausgeführt und das Fahrgestell lackiert. Auch eine Sondersignalanlage mit Martinshorn, Blaulicht und Funk bauten sie ein.

30 Mitglieder hat die Ortsgruppe des THW. „Es ist eine Besonderheit, mit Ehrenamtlichen so lange durchzuhalten“, sagt Daniel Postelt. Die Ortsgruppe hat viele junge Mitglieder. Zurzeit sind sie dabei, eine Jugendgruppe aufzubauen. Christopher Wintsche ist der Jugendbetreuer. „Auch das THW braucht Nachwuchs“, sagt Postelt. Und Dr. Marcus Konsalisch vom Landesverband des THW Sachsen-Thüringen sagt: „Die Ortsjugend des THW braucht Verstärkung. Sie ist für alle Kinder offen.“ In seiner Festrede dankt Konsalisch allen Ehrenamtlichen, die im THW mitwirken, deren Familien, den Arbeitgebern und Förderern. Sein Dank gilt auch Wolfgang Winkler, der von 1992 bis 2012 die Ortsgruppe Döbeln leitete und die Leitung dann seinem Sohn Christian übergab.

