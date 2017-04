Zum Frühlingsfest werden Straßen gesperrt

Autofahrer können am 6. Mai nur eingeschränkt auf den Marktplatz und die angrenzenden Straßen in Neustadt fahren. Der Grund ist das Frühlingsfest „Neustadt blüht auf“. Wegen der Großveranstaltungen müssen einige Straßenzüge gesperrt werden. Betroffen sind der Markt, die Bahnhofstraße bis zur Kreuzung an der Karl-Marx-Straße, der obere Teil der Quergasse und die Böhmische Straße bis zur Dr.-Wilhelm-Külz-Straße. Diese Bereiche werden am 6. Mai ab 6 Uhr für den fließenden Verkehr gesperrt und erst 22 Uhr wieder freigegeben. Die Anwohner des Marktes sind zudem aufgefordert, ihre Fahrzeuge am Veranstaltungstag bis spätestens 6 Uhr vom Markt zu entfernen, da die Parkplätze für Händler benötigt werden. (SZ/kat)

