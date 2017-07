Zum Ferienende eine neue Frisur Im Nieskyer Familienzentrum treffen sich zwölf Mädchen in einem Camp. Dabei gibt es jede Menge Spaß.

Die zwölfjährige Mia lässt sich im Nieskyer Familienzentrum von Nina Richter eine völlig neue Frisur gestalten. Zöpfe sollen das blonde Haar aufwerten. © jens trenkler

Die zwölfjährige Mia sitzt am Mittwoch aufgeregt auf einem Stuhl im Nieskyer Familienzentrum an der Muskauer Straße. In wenigen Minuten soll die Schülerin eine völlig neue Frisur erhalten. Die Aktion ist Bestandteil des dreitägigen Mädchencamps, welches der Jugendring Oberlausitz in Zusammenarbeit mit dem Familienzentrum organisiert. Insgesamt zwölf Mädchen aus Niesky, Görlitz, Weißwasser und dem Raum Zittau haben sich im Vorfeld für die Ferienaktion angemeldet.

Wie Gritt Hubatsch vom Jugendring Oberlausitz erklärt, möchte man mit diesem Camp junge Mädchen für den Alltag und das spätere selbstständige Leben vorbereiten. „Die Teilnehmer in diesem Jahr sind zwischen elf und vierzehn Jahren und verstehen sich einfach klasse.“ Es gäbe kaum Probleme und die jungen Damen haben bereits die eine oder andere neue Freundschaft geschlossen, fügt Siegrid Vogt vom Jugendring Reichenbach hinzu. Bei zwei Übernachtungen im Zelt und vielen Aktionen stehe dabei der Spaß im Vordergrund.

Bereits am Dienstag hatten die Teilnehmer gemeinsam den Reiterhof in Rietschen besucht und dann einige Zeit im Nieskyer Waldbad verbracht. Bei diesem Wetter sei die Abkühlung im Wasser genau das Richtige. Auch ein Selbstverteidigungskurs in Zusammenarbeit mit der Bundespolizei steht auf dem Programm, so Grit Hubatsch. Dabei sollen die Mädchen lernen, wie man sich in Gefahrensituationen richtig verhält.

Derweil gibt die Nieskyer Friseurin alles. „Schließlich sollen die Mädchen nach der individuellen Hairstyleaktion zufrieden sein. Allesamt wollen die Damen heute noch auf den Friseurstuhl, und jede von ihnen hat ihre ganz persönlichen Vorstellungen von dem neuen Outfit, so die Haarspezialistin. Am Donnerstag hieß es dann für die jungen Damen Abschied nehmen aus der Zeltstadt auf Zeit. Bevor es so weit ist, wird am Abend noch das Lagerfeuer entzündet, um eine deftige Hausfrauensuppe im Kessel zuzubereiten. Natürlich wird da auch der begehrte Knüppelkuchen als Beilage nicht fehlen. Gerade gesunde Ernährung und die Herstellung von selbst hergestellten Speisen stehen im Familienzentrum oft auf dem Programm.

