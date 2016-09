Zum Feiertag über’n See fahren Der Sommer ist vorbei, die Abenteuercamp-Saison auch. Dennoch ist beim Tag der offenen Camps jede Menge los.

Abenteuer im Abenteuercamp. Ein Foto vom Tag der offenen Tür im vergangenen Jahr. © Kristin Richter

Eine überaus erfolgreiche Campsaison im Abenteuercamp ist fast vorüber. Doch nach dem Camp ist bekanntlich auch immer vor dem Camp. Denn bereits jetzt planen die Veranstalter – das Netzwerk für Kinder- und Jugendarbeit Bischofswerda und der Verein der Altvorderen Bischofswerda – für 2017. Dazu findet in bewährter Form der Tag des offenen Camps, sozusagen als Hausmesse am Tag der deutschen Einheit statt. Es gibt einen Rückblick mit Bildern der vergangenen Saison und natürlich das noch ganz druckfrische neue Info-Material mit genauen Terminen für 2017. Aufgrund der großen Nachfrage im letzten Jahr kann man diesmal sogar vor Ort buchen, denn in diesem Jahr waren alle Plätze weit im Vorfeld vergeben. Dieser Service richtet sich an Eltern, Klassenlehrer oder Organisatoren von Gruppenfahrten. Dazu wird das Campgelände am 3. Oktober von 10 bis 17 Uhr für alle Neugierigen live zu erleben sein. Es gibt ein „Camp-Kino“, Klettern, Schlauchbootfahrten, Bastelangebote für Kids und das gewohnt rustikal-preiswerte Essen und Trinken, Musik und ein Glücksrad mit tollen Preisen. Für kleinere Kinder wird Schminken angeboten und es stehen Spielgeräte bereit.

Beim Besuch des Abenteuercamps, das im hinteren Teil des Campingplatzes Deutschbaselitz liegt, kann man einen tollen Tag in Familie zu verbringen. Denn gleichzeitig kann man das Fischerfest besuchen, welches ebenfalls auf dem Campingplatz stattfindet. Dort gibt’s Schaufischen, Markttreiben und Fisch in vielen Variationen. Es lohnt sich also doppelt, sich auf den Weg zum Großteich zu machen. (SZ)

Nähere Infos unter 03594-707461, unter www.aktiv-erlebnis-lausitz.de oder www.kijunetzwerk.de .

zur Startseite