Zum Eurofuchser nur auf Umwegen Wegen des Straßenneubaus bleibt die Hauptzufahrt zu den Märkten und Betrieben am Drebnitzer Weg gesperrt. Bei Schnee und Eis ein Problem.

Baustelle Süßmilchstraße/Drebnitzer Weg: Trotz geplanter Winterpause bleibt die Zufahrt in den Gewerbepark der Firma Aicher bis zum Frühjahr gesperrt. © Steffen Unger

An den Winter möchte Ronald Beck, Inhaber des Eurofuchsers, gar nicht denken. Er befürchtet, dass dann noch weniger Kunden als jetzt zu ihm kommen. Seitdem die Einfahrt zum Gewerbepark der Max Aicher Bischofswerda GmbH aus Richtung Innenstadt wegen des Baus einer neuen Straße gesperrt ist, sei die Kundenzahl rückläufig, stellte der Geschäftsmann fest. Und Aussicht auf Besserung gibt es in den nächsten Monaten nicht. Trotz einer geplanten dreimonatigen Winterpause auf der Baustelle bleibt die reguläre Zufahrt zum Aicher-Gelände durchgehend gesperrt. Wer mit dem Auto in den Gewerbepark will, muss weiterhin über den schmalen Margarethenweg mit enger Kurve und Steigung fahren – oder die längere Strecke über die Ortsumfahrung und den Drebnitzer Weg in Kauf nehmen. Er hoffe, dass wenigstens der Winterdienst klappt, sagt Ronald Beck.

Die Firma Aicher war um eine Einigung mit dem Landratsamt bemüht. Sie wollte erreichen, dass die Baustelle auf der Süßmilchstraße ein paar Meter weiter stadtauswärts rückt und die Zufahrt aufs Firmengelände, wenn auch nur provisorisch, den Winter über möglich ist. Doch im Landratsamt sieht man dafür keine Möglichkeit. Bis zum Jahresende erfolgen noch Erdarbeiten für den Straßenbau und der Einbau der ersten Lage Frostschicht, sagte Sprecherin Sabine Rötschke. Der Straßenaufbau im Kreuzungsbereich, zu dem auch die Einfahrt zur Firma Aicher gehört, ist erst fürs Frühjahr vorgesehen. Eine provisorische Befestigung der Werkszufahrt aus Richtung Innenstadt habe in den Planungen für den Straßenbau nie eine Rolle gespielt, sagt die Sprecherin unter Verweis auf die Alternativen Margarethenweg und Ortsumfahrung/Drebnitzer Weg.

Bauarbeiten bis Herbst 2017

Neben der Max Aicher GmbH befinden sich im Gewerbepark weitere produzierende Unternehmen sowie mehrere Märkte, Dienstleister, eine Arztpraxis und zwei Imbiss-Anbieter. Kunden, vor allem von außerhalb, seien wegen des Straßenbaus schon jetzt verunsichert, sagt Ronald Beck. Das sieht man in der Teppich-Scheune ähnlich, beklagt dort vor allem einen „Schilderwald“, der die Orientierung erschwere.

Bis zum Herbst 2017 baut der Landkreis in Bischofswerda eine neue Straße. Der Drebnitzer Weg wird bis zur Neustädter Straße verlängert – als Zubringer zur Ortsumfahrung. Bisher wurden an der Kreuzung Süßmilchstraße/Drebnitzer Weg Versorgungsleitungen verlegt und ein Teil des Fußweges gebaut. Die Bauleute liegen im Plan, heißt es im Landratsamt. (SZ)

