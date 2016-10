Zum Ersten, zum Zweiten, zum Tellerlein Promis bemalen Porzellan und lassen es versteigern. Die erste Auktion dieser Art in Dresden bringt 13 300 Euro für bedürftige Kinder.

Ingrid und Kurt Biedenkopf steuerten wie Peter Escher einen Teller bei und steigerten auch kräftig mit. Nicole Zeißig von „Tellerlein deck dich" freut's.

Designerin Dorothea Michalk (M.) und Models bringen Glamour in den Abend.

Von hinten wie von vorn: Kay Leo Leonhard bemalte seinen Teller beidseitig.

Ein Hoch auf das, was alles vereint hat: Die Gäste und die Gastgeber, gute Planung und noch bessere Laune, Geben und Nehmen. Ein Hoch auf die 4 440 Euro, die allein ein von Andreas Bourani bemalter Porzellanteller eingebracht hat. Zum ersten Mal hatte der Verein „Tellerlein deck dich“ zu seiner Charity-Versteigerung auch in Dresden eingeladen: Prominente bemalen, beschreiben oder bedrucken Teller, die dann unter den Hammer kommen – natürlich unversehrt.

In Chemnitz ist die Veranstaltung bereits etabliert. Nun will die junge Truppe, die sich für bedürftige Kinder, deren Ernährung und Bildung engagiert, Spendengelder auch hier sammeln und damit Dresdner Mädchen und Jungen helfen. So wird eine kleine, feine Benefizveranstaltung mit rund 100 Gästen im Taschenberg Kempinski Hotel zum furiosen Bieterduell. Vier Teller preist ein professioneller Auktionator öffentlich an.

Dass viele Gäste mit dem Vorsatz gekommen sind, aus ihren Bieternummern nicht nur Schiffchen zu falten, zeigt sich beim ersten Startgebot: 50 Euro, das Werk von Sänger Max Raabe. Für 1 260 Euro geht er an seinen neuen Besitzer. Kay Leo Leonhards Tellerkunst bringt 1 100 Euro ein. Heftiges Gerangel gibt es um den Teller von Ingrid Biedenkopf. Den hat die Frau des Ex-Ministerpräsidenten zusammen mit ihrer Enkelin Laura bemalt, und lange sieht es so aus, als wandere er vom Kempinski direkt wieder zurück in Biedenkopfs Bestand. Oma Ingrid zückt nämlich unermüdlich ihre Bieternummer, auch Kurt schaltet sich in die Versteigerung ein. „Na dann kriegt ihn die Laura halt zum Geburtstag“, witzelt Wolle Förster. „Der Teller soll also im Haushalt bleiben?“, fragt der Auktionator. Ingrid Biedenkopf: „Nicht unbedingt!“ Und tatsächlich lässt sie endlich ab und hat ihr Ziel erreicht: Das farbenfrohe Stück geht für 1 370 Euro an ihren Mitbieter.

Teller Nummer vier: Andreas Bourani. In 20-Euro-Schritten soll geboten werden. Regelverstöße akzeptiert der Herr des Hammers zugunsten des Erlöses großmütig. Dass ein Bieter jedoch ans übliche Startgebot von 50 Euro glatt eine Null anhängte, verschlägt ihm doch kurz die Sprache.

Wolle Försters Zeit ist gekommen. Er esse gerne Suppe, das gehe mit Bouranis Teller gar nicht, stellt er fest. Trotzdem wolle er ihn haben. Das Kunstwerk war bei einer Werbeveranstaltung zu Bruch gegangen und zu einer Art Skulptur wieder zusammengefügt worden. Trotzdem schön, finden die Bieter und fetzen sich. Wolle hält seine Hand stoisch erhoben, verzieht keine Mine. Bis Gebot 3 500 Euro nicht. Dann lässt er sie fallen: „Das war's für mich.“ Traurig? „Ach was, ich hab doch was erreicht“, sagt er. Jetzt bringe der Teller für eine gute Sache noch viel mehr ein. Viertausendvierhundertundvierzig Euro!

Weitere Teller ersteigern die Gäste im Internet. Panorama-Künstler Yadegar Asisi, Moderator Peter Escher, Schauspieler Axel Prahl, der Karikaturist Lutz Richter und viele mehr haben Porzellan gestaltet. „Nächstes Jahr male ich auch“, nimmt sich Dorothea Michalk vor. Wie alle Beteiligten ist die Designerin ehrenamtlich vor Ort. Models in ihren Kleidern tragen die Kunstwerke zur Schau. Der Abend endet mit einem Versteigerungserlös von rund 13 300 Euro. Damit lassen sich viele Tische decken.

www.tellerlein-deck-dich.de

