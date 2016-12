Zum ersten Mal auf einem Weihnachtsmarkt Manting Peng aus Taiwan staunte nicht schlecht in Kötzschenbroda, was die Deutschen alles schön finden.

Die Taiwanesin Manting Peng am Sonnabend bei „Lichterglanz & Budenzauber“ auf dem Anger in Altkötzschenbroda – begleitet von SZ-Redakteurin Nina Schirmer (links) und ihrem deutschen Freund Philipp Sämann. © Norbert Millauer

Überall stehen gehauene Bäume. Weil es so kalt ist, müssen die Leute sogar ihren Wein heiß trinken. Dann ist da dieser bärtige alte Mann, der kleine Kinder auf den Schoß nimmt. Und über allem hängt eine merkwürdige Geruchsmischung aus Bratwurst und gebrannten Mandeln. So in etwa muss ein Weihnachtsmarkt auf jemanden wirken, der das Jahresendspektakel noch nie erlebt hat. Für Manting Peng ging es am Wochenende zum ersten Mal in ihrem Leben auf einen Weihnachtsmarkt – für den Anfang auf die kleine, überschaubare Variante auf dem Anger in Kötzschenbroda. Manting kommt aus Hsinchu in Taiwan. Sie ist Buddhistin und feiert normalerweise kein Weihnachten. In diesem Jahr ist das anders, weil die Deutschstudentin ein Visum bekommen hat, um ein Jahr durch Deutschland zu reisen.

Während die meisten Besucher erst einmal in die Mitte des Angers strömen, bleibt Manting gleich an der ersten Bude stehen. Es gibt Handwerkskunst aus dem Erzgebirge. Das ist eine Region in Sachsen, erkläre ich. Manting will wissen, wofür die Löcher unten an der Weihnachtspyramide sind. Woher soll sie auch wissen, dass wir in die Auskerbungen Kerzen stellen, deren Wärme die Flügel an der Pyramide zum Drehen bringt? Die Holzkunst gefällt der 24-Jährigen. Wir bleiben fast zehn Minuten am Stand hängen.

Dann ist erst einmal Zeit für einen Glühwein – für viele Deutsche immerhin der Inbegriff eines gelungenen Weihnachtsmarktbesuches. Manting entscheidet sich für eine Apfel-Zimt-Variante. Dazu gibt es ein Stück Dresdner Stollen. „Das ist ein Kuchen, den wir in der Weihnachtszeit essen“, sage ich. „Warum nur zu Weihnachten?“, möchte sie wissen. Ich habe keine Ahnung. Es wird nicht das letzte Mal an diesem Tag sein, dass mir die Antworten fehlen. Warum hängen wir Sterne auf? Nach was schmeckt Weihnachtstee? Ich bin froh, als wir zur Krippe kommen und ich einigermaßen sicher erklären kann, dass das Maria und Josef mit dem Jesuskind sind. Das ist für die Christen wichtig, fragt Manting. Genau.

Weiter geht es zu den großen Stofflaternen, die in der Mitte des Angers hängen. Solche ähnlichen kennt Manting aus Taiwan. Im Frühjahr feiern die Menschen dort ein traditionelles Laternenfest zum Abschluss des chinesischen Neujahrsfests. Die Lampions steigen mit Wünschen in die Luft. Und noch etwas begeistert Manting auf dem Weihnachtsmarkt. Es sind die Hunde. Während ich mich oft frage, ob es denn wirklich sein muss, dass die Tiere durch die Menschenmassen mitgeschleift werden, ist die Taiwanerin jedes Mal ganz aus dem Häuschen, wenn sie einen Vierbeiner entdeckt. Bei ihr zu Hause werden die Hunde in kleinen Kinderwagen gefahren, damit sie nicht schmutzig werden, erzählt sie.

Zwei Dinge möchte ich meinem Besuch aus Taiwan noch testen lassen. Und mit beiden kann man Manting offenbar vergraulen. Angewidert fallen ihre Mundwinkel nach unten nach dem Bissen von der Fettbemme. Ja, wir essen wirklich pures Fett. Der Schluck Grog macht es nicht besser. Doch, das ist wirklich nur heißes Wasser mit Rum. Da habe ich sie kulinarisch wohl etwas überfordert. Sonst aber gefällt es ihr auf dem Markt. Vor allem wegen der vielen Lichter.

