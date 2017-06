Zum dritten Mal anerkannt Die Kita Sonnenschein ist wieder „Haus der kleinen Forscher“ geworden. Hier wird kindliche Neugier besonders gefördert.

© Symbolbild/Matthias Weber

Den Entdeckergeist von Vorschulkindern in den Bereichen Naturwissenschaften und Technik zu fördern und sie dabei qualifiziert zu begleiten, das versucht die integrative Kindertagesstätte Sonnenschein in Schönfeld seit mehreren Jahren. Zum dritten Mal wurde die Einrichtung nun – neben sieben weiteren Häusern im Landkreis – als Haus der kleinen Forscher anerkannt. Die Urkunde und eine Plakette wurden am Sonnabend in Schönfeld übergeben. Elf Kitas wurde der Titel zum zweiten Mal verliehen, 18 gibt es im Kreis nun insgesamt.

Die Schönfelder Kita betreut 115 Kinder, die Erzieherinnen nehmen regelmäßig an den Workshops für die Zertifizierung teil. Das lokale Netzwerk der Stiftung „Haus der kleinen Forscher“ betreut die Handwerkskammer Dresden. Die Bildungsinitiative leistet damit einen wichtigen Beitrag zur Verbesserung von Bildungschancen, zur Nachwuchsförderung im Mint-Bereich und zur Professionalisierung des pädagogischen Personals, heißt es.

