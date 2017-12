Gerichtsbericht Zum Diesel-Klau angestiftet Ein Paar aus Sebnitz soll Sprit aus einem Lkw abgezapft haben. Für den Mann steht nun viel auf dem Spiel.

© Symbolfoto: dpa

Sebnitz. Beinahe wären die Angeklagten gar nicht zu ihrem Gerichtstermin erschienen. Nur wenige Stunden vor Verhandlungsbeginn hatten sie sich am Amtsgericht Pirna telefonisch gemeldet und gesagt, dass ihnen die finanziellen Mittel für die Bahnfahrt fehlen. Das ließ das Gericht nicht gelten. Dem Paar, das seit vielen Jahren von Hartz IV lebt, wurde klar gemacht, dass bei Nichterscheinen zusätzliche Strafen drohen. So borgten sich der Mann und die Frau das Fahrgeld und kamen doch noch.

Chronischer Geldmangel war auch der Grund, warum die beiden Deutschen am 22. November vergangenen Jahres Diesel aus einem parkenden Lkw in Sebnitz abgezapft hatten. Dazu hätten sie andere angestiftet, sagt Georg G. dem Gericht. „Wir waren an dem Abend im Lidl einkaufen und wollten nach Hause“, erzählt der 37-Jährige. Kurz nach Verlassen des Supermarktes seien sie auf der Gartenstraße von einer Gruppe Jugendlicher angesprochen worden. „Die wollten von uns wissen, wo es Diesel gibt“, fällt Steffi R. ihrem Lebensgefährten ins Wort. Na, an der Tankstelle, habe sie darauf geantwortet. Aber dann sollen die Jugendlichen dem Paar 50 Euro angeboten haben, wenn es den Diesel aus einem Lkw, der in der Nähe geparkt war, abzapfen würde. Die Aussicht auf schnell verdientes Geld war zu verlockend, räumt die 31-Jährige ein. Zudem seien sie und ihr Partner zu dem Zeitpunkt auch nicht mehr nüchtern gewesen.

Ein Stück Gartenschlauch, sowie zwei Kanister fanden sich in der Garage, vor der die jungen Leute sich aufgehalten hatten. 20 Liter hatten die Angeklagten dann aus dem unverschlossenen Tank des Lkw abgelassen. Als Steffi R. die vollen Behälter an die Garage zurückbrachte, rief einer der jungen Männer die Polizei. „Das war alles inszeniert, um uns in die Falle zu locken“, beschwert sich die dreifache Mutter.

Auch wenn die Tat ein eher kleines Delikt war, kann sie gravierende Folgen nach sich ziehen – zumindest für Georg G. Sein Bundeszentralregisterauszug weist zahlreiche Eintragungen auf. Dazu kommt, dass er unter laufender Bewährung stand. Diese hatte er damit aber schon zum zweiten Mal gebrochen. Deshalb kommt für die Staatsanwaltschaft eine erneute Bewährungsstrafe nicht in Frage. Sie beantragt drei Monate Haft für Georg G., für seine Partnerin eine Geldstrafe.

Dem folgt die Richterin nicht. Sie verurteilt beide Angeklagte zu einer Geldstrafe von je 1 200 Euro. Sinnvoll wäre es, so sagt sie, wenn beide die Geldstrafe mit gemeinnützigen Arbeitsstunden ableisten würden. Die Richterin hofft, dass das Paar auf diese Art wieder etwas Struktur in seinen Alltag bekommt. Abschließend macht sie Georg G. klar, dass er nicht mehr mit der Milde des Gerichts rechnen könne, sollte er in nächster Zeit erneut straffällig werden.

