Zum Dienst am Schlauch gezwungen Der Oberbürgermeister würde notfalls das Rathaus-Personal zur Brandbekämpfung losschicken. Davon hält die Feuerwehr wenig.

Da könnte Oberbürgermeister Frank Neupold (parteilos) plötzlich allein am Beratungstisch sitzen, wenn Bürgermeister, Bauamtsleiter und Ordnungsamtschef zum Einsatz gerufen werden. Immerhin müssten sich die Rathaus-Mitarbeiter nicht durch den Berufsverkehr kämpfen. Das Gerätehaus ist keine 500 Meter entfernt.

Den Gedanken, notfalls Stadt-Mitarbeiter für die Feuerwehr zwangszuverpflichten, sofern sie gesundheitlich in der Lage sind, äußerte Neupold im Stadtrat. Dort hatte Rathaus-Mitarbeiter Martin Burmeister den Brandschutzbedarfsplan vorgestellt. Fazit: Die technische Ausstattung ist ganz gut. An Personal mangelt es aber nach wie vor. Seit 2011 sinkt die Mitgliederzahl. Von mehr als 60 Mitgliedern ist in Coswig aber nur die Hälfte wirklich aktiv. In Brockwitz sind es vier bis fünf, die regelmäßig zum Dienst und Einsatz erscheinen. Tagsüber genug Einsatzkräfte zusammenzubekommen, wird immer schwieriger. „Aber das ist ein Ehrenamt. Man kann niemanden dazu zwingen“, fasste Feuerwehrmann Burmeister zusammen.

Kann man aber doch, wenn es wirklich zu wenige Leute geben sollte. Das Gesetz regelt, dass die Gemeinde eine Pflichtfeuerwehr aufzustellen hat, wenn keine Freiwillige zustande kommt. „Zur Sicherstellung der Mindeststärke einer freiwilligen Feuerwehr können auch einzelne Einwohner und Gemeindebedienstete zum Dienst verpflichtet werden, so weit sie feuerwehrdienstpflichtig sind“, heißt es im Gesetz.

Laut OB Neupold will die Verwaltung aber vorher dafür sorgen, dass mehr freiwillige Kameraden im Rathaus arbeiten. Die Kollegen müssten aber auch in die Verwaltung passen und bestimmte gesetzliche Regelungen bei Neueinstellungen beachtet werden. Er plädiere außerdem für eine Feuerwehrabgabe, um die Kameraden besser bezahlen zu können. „Und Firmen sollten sich am Schutz beteiligen. Entweder mit Geld oder mit Personal“, sagte Neupold. Dass nicht jeder von seinem Arbeitsplatz weg kann, verstehe er. Aber jeder verlasse sich darauf, dass jemand löschen kommt, wenn es brennt. Da könnten doch in Betrieben Leute abgestellt werden, etwa Hausmeister. Selbst bei diesem Vorschlag hätten viele abgewunken. „Ich kann die Ausreden nicht mehr hören, wenn es um die Feuerwehr geht.“ Früher oder später müssen sich die Stadt und ihre Nachbarkommunen etwas einfallen lassen, um die nötige Personalstärke zu sichern.

Wehrleiter Andreas Schorbogen hält von der Zwangsrekrutierung wenig. „Wer gezwungen wird, macht es mit Widerwillen, nicht mit Herz. Der findet dann immer eine neue Ausrede, weshalb er nicht kommen kann.“ Zudem geht es nicht nur um die Einsätze. Die Feuerwehrleute müssen auch regelmäßig in der Freizeit zur Ausbildung.

zur Startseite