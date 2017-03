Zum Betulaneum auf den Görlitzer Friedhof Neugierige treffen sich am heutigen 1. April an der Grabstelle der Minna Herzlieb.

Unterwegs auf dem Friedhof © Friedhof

Görlitz. Seit mehreren Jahren arbeiten Mitarbeiter des Städtischen Friedhofes daran, ein Betulaneum zu schaffen. Nun, da es fast gefüllt ist, können Interessierte an einer Führung teilnehmen. Noch sind die Betuleen (Birken) etwas dünn und auch an Wachstum müssen sie noch zulegen, aber bereits jetzt sind die Unterschiede zwischen den einzelnen Exemplaren gut erkennbar. Interessierte und Neugierige treffen sich am heutigen 1. April, elf Uhr, an der Grabstelle der Minna Herzlieb auf dem Alten Teil des Städtischen Friedhofes, teilt Friedhofschefin Eveline Mühle mit.

