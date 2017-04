Zum Aufstieg geschmettert Der SV Crostau spielt 2017/18 wieder in der Sachsenklasse. Aber die Frauen müssen einen schmerzlichen Verlust verdauen.

Stephanie Wuttke in Aktion. Sie ist die Mannschaftsleiterin der Crostauer Frauenmannschaft. © Kerstin Pravemann

Volleyball-Bezirksliga. Die abgelaufene Bezirksliga-Saison 2016/17 war für das Frauenteam vom SV Crostau sicherlich eine der schwierigsten – und dennoch gelang mit nur einer einzigen Niederlage der Aufstieg in die Sachsenklasse. Stephanie Wuttke, die Mannschaftsleiterin des SV, erklärt, was ihr Team verkraften musste: „Der Verlust unserer Trainerin und Freundin Gabi Galambos, die im Dezember plötzlich verstorben ist, hat uns hart getroffen und ein tiefes Loch hinterlassen. Aus aller Traurigkeit heraus aber haben wir neuen Zusammenhalt gefunden, uns durch die Saison gekämpft und die Ostsachsenmeisterschaft gewonnen.“

Tobias Schäfer unterstützt den SV

Nun wollen sich die Crostauerinnen mit viel Trainingseifer auf die neue Saison in der Sachsenklasse vorbereiten, in der der SV schon in früheren Jahren gespielt hat. Stephanie Wuttke ergänzt rückblickend: „Wir bedanken uns vor allem bei Tobias Schäfer, der uns bei unseren Spielen zur Seite gestanden und uns unterstützt hat. Und bei allen Fans, die uns vor allem in der eigenen Halle die Treue gehalten haben. Jetzt freuen wir uns auf viele spannende und hoffentlich erfolgreiche Spiele in der nächsten Saison.“

Nach dem letzten Spiel beim Tabellenletzten Zittau, das der SV Crostau mit 3:1 gewann, durften die Damen des Ostsachsenmeisters endlich den verdienten Pokal und die Urkunde entgegen nehmen. Der Aufstieg in die Sachsenklasse Ost war jedoch bereits vor dem Spiel perfekt. Wuttke: „So konnten wir ohne Druck und mit viel Sicherheit spielen. Und es sollte zum Abschluss natürlich ein Sieg her!“

Allerdings waren die Crostauerinnen – wie schon so oft in der Saison – unterbesetzt. Aber das war kein Problem, da sie mit dieser Situation ja umgehen konnten. Das Spiel begann aus Crostauer Sicht holprig. Doch die ersten zwei Sätze gingen mit jeweils 26:24 an die Gäste. Zittau stellte um und gewann den dritten Durchgang mit 25:13, bevor Crostau mit dem 25:18 im vierten Satz den Sack zu machte. (SZ)

