Zum achten Mal: Klaus Brähmig ist nominiert An dem Langzeitabgeordneten im Bundestag ist nicht zu rütteln. CDU-Mitglieder aus dem Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge treffen am Freitagabend eine klare Entscheidung.

Souveräner Gewinner des Wahlkrimis bei der CDU: Klaus Brähmig aus Papstdorf. © Marko Förster

Knapp 64 Prozent der Stimmen aus seinem CDU-Kreisverband bekam Klaus Brähmig am Freitagabend in der Neustadt-Halle. Damit ist der 59-Jährige für weitere vier Jahre im Deutschen Bundestag nominiert. Sollte er im Herbst 2017 auch die Zustimmung des Wählers bekommen, wäre es seine achte Wahlperiode. „Ich bin überwältigt. Mir geht es wie Wolfgang Schäuble“, dankte er. Bundesfinanzminister Schäuble sei bereits ebenfalls nominiert - mit 72 Jahren und nach etlichen Wahlperioden auch für eine neue Runde. Brähmigs Herausforderer konnten den Platzhirsch nicht in die Ecke drängen. Peter Darmstadt aus Freital, Chef der Zentralen Ausländerbehörde von Sachsen, erhielt 25 Prozent der Stimmen; Simone Hartmann, aus Königstein, Leiterin der Techniker-Krankenasse Sachsen, kam auf 9 Prozent; der Beamte Frank Sander aus Dörrröhrsdorf-Dittersbach lediglich auf 2 Prozent.

Am Freitagabend kamen knapp 300 CDU-Mitglieder aus dem Landkreis nach Neustadt, um ihren Direktkandidaten zu wählen. Mit Kritik an Brähmig sparten die Herausforderer in ihren Ansprachen nicht. Ohne aber Brähmigs Namen auch nur einmal zu erwähnen. Peter Darmstadt rief etwa in den Saal: „Es ist Zeit für den Wechsel, und wer den Tümpel trockenlegen will, darf nicht die Frösche fragen.“ Er versprach, dem Landkreis in Berlin eine Stimme zu geben und auf eine gerechte Sozialpolitik aus Fördern und Fordern zu setzen.

Simone Hartmann aus Königstein warnte indes vor Landgewinnen der AfD – und bot sich selbst als Gegenmittel an. Denn wenn personell nichts verändert werde, könnte die CDU in einem Jahr abgewählt werden. „Entweder ein weiteres Erstarken der AfD oder Aufbruch in die Erneuerung“, sagte sie. Als ihr Markenzeichen sieht die Chefin der Techniker-Krankenkasse Sachsen die Verbindung zwischen Wirtschaft und Sozialwesen.

Anders der Beamte Frank Sander aus Dürrröhrsdorf-Dittersbach, der bei seiner Vorstellung gegen eine elitäre Politik in Berlin wetterte: „Die Sorgen, Ängste und Nöte der Bürger werden dort nicht mehr ernst genommen.“ Wie die übrigen Kandidaten sprach auch er sich für eine restriktive Flüchtlingspolitik aus.

Klaus Brähmig schließlich erinnerte an seine Bodenständigkeit, an seine Verwurzelung in der Region und an seine Netzwerke – all das garantiere, dass der Landkreis auch bei der nächsten Wahl für die CDU gesichert wird. Offenbar bestärkte seine engagierte und souveräne Rede die CDU-Mitglieder, ihm ein weiteres Mal ihr Vertrauen auszusprechen. So lange wie Schäuble werde er aber nicht mehr machen. „Das ist nicht meine Perspektive“, sagte Brähmig zum Schluss. Bereits in seiner Rede kündigte er an: „Ich bin gern bereit, in den nächsten Jahren einen geeigneten Nachfolger aufzubauen.“ Dann aber nachhaltig, um den Generationswechsel optimal zu gestalten.

