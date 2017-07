Zum Abschluss gibt es Feuerwerk Am letzten Juli-Wochenende findet das traditionelle Lückendorfer Heimatfest statt. Diese und andere Veranstaltungen bietet der SZ-Veranstaltungskalender unter www.sz-veranstaltungskalender.com.

Das Heimatfest hat in Lückendorf eine lange Tradition. Im Jahr 2005 wurde es gemeinsam mit dem 120. Geburtstag der Feuerwehr begangen. Hier ist die Musikkapelle der Ortsfeuerwehr Eichgraben im Festumzug zu sehen. © SZ/Jens Böhme

Lückendorf / Landkreis Görlitz Am letzten Juli-Wochenende findet das traditionelle Lückendorfer Heimatfest auf dem Festplatz am Dorfgemeinschaftszentrum statt. Das Festwochenende startet mit einem Umzug vom Kurhaus zum Festplatz am Freitag um 17.30 Uhr. Luftsschaukel und Karussell kosten nur 10 Cent je Fahrt. Neben vielen Künstlern, Bands und Kapellen sorgt an allen drei Tagen Kurt Gerlach „SAFT´L“ für Musik. Am Sonnabend steigt das Adlerschießen und vieles mehr. Am Sonntag, 21 Uhr, endet das Fest mit einem großen Abschlussfeuerwerk am Festplatz Lückendorf.

Legendär geht es seit Donnerstag in Neugersdorf zu. Dort läuft der Jacobimarkt, das größte Volksfest in der Oberlausitz. Rund 250 Händler, Schausteller und Gastronomen werden zum „Gierschdurfer Schissn“ erwartet. Sie bringen Fahrgeschäfte mit wie Riesenrutsche, Musikladen, Riesenrad, Go-Kart-Bahn, Autoskooter und Kettenkarussell. Neben dem traditionellen Programm mit Bierprobe, Böllerschießen, Frühschoppen und Feuerwerk, heißt es dieses Mal auch „Party hard of Schissn“. In einem Zelt werden von Freitag bis Mittwoch insgesamt 18 DJs auftreten.

Das sind nur zwei von insgesamt 149 Veranstaltungen, die derzeit (Stand: Freitagmittag) im SZ-Veranstaltungskalender für den Raum Löbau-Zittau angezeigt werden. Unter www.sz-veranstaltungskalender.com bekommen Sie einen Überblick darüber, was in der Region los ist.

Vom Konzert mit “camerata vocale“ aus Göttingen im Kirchensaal der Brüdergemeine in Löbau über das Programm der Zittauer Filmnächte auf der Freilichtbühne Weinau bis hin einem Konzert der Sängerin Celina Bostic im Festsaal des Rathauses Neusalza-Spremberg bis hin zur Ortsführung „Großschönau webt Geschichte“ – im SZ-Veranstaltungskalender ist für jeden Geschmack und für jede Altersgruppe ist etwas dabei. Nicht nur Feiern steht beispielsweise beim Faetzig Camp an der Neiße nahe der Kulturinsel Einsiedel in Zentendorf bei Görlitz an. Das alternative Festival findet vom 27. bis 30. Juli statt. Der Kalender gilt für die ganze Oberlausitz.

Der Clou daran: Auch Veranstalter können im Kalender ihre Events kostenlos einstellen. Jeder, egal ob privat, Verein oder kommerziell, kann mitmachen. Vorbeischauen lohnt sich. (szo/ihg/mrc)

