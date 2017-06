Zum Abschied eine Giraffe Jennifer Stolp und Michelle Küttner haben mit dem Harthaer Künstler Gerhard Dörner für die Pestalozzi-Schule ein besonderes Abschiedsgeschenk gestaltet.

Etwas Tierisches und Lustiges sollte es sein. Und so haben Jennifer Stolp (links), Michelle Küttner und der Harthaer Künstler Gerhard Dörner eine Giraffe und einen Hasen gemalt. © André Braun

Jennifer Stolp (links) und Michelle Küttner haben mit dem Harthaer Künstler Gerhard Dörner für die Pestalozzi-Schule ein besonderes Abschiedsgeschenk gestaltet. Die beiden Oberschülerinnen besuchten seit der 5. Klasse das Ganztagsangebot Kunst bei Gerhard Dörner. „Sie waren immer sehr aktiv und kreativ“, so der Künstler.

Da das zweite Kriechrohr auf dem Spielplatz der Schule schon seit einem Jahr ohne Gestaltung blieb, überlegten sich die Drei, wie sie die graue Röhre bemalen können. Etwas Tierisches und Lustiges sollte es sein – so wie die Bilder auf der anderen Röhre. Und so haben die drei Künstler eine Giraffe und einen Hasen gemalt. „Jennifer hat sich an der Semper-Schule in Dresden für ein Studium im künstlerischen Bereich beworben. Die Aufnahmeprüfung bestand sie mit Bravour“, so Gerhard Dörner. Jennifer Stopp gestaltete auch das Kochbuch der Schule, das der Förderverein herausgegeben hat (DA/je).

