Zum Abschied ein Titel

Michael Henoch, Glückwunsch noch mal zur souveränen Meisterschaft. Hätten Sie auch aufgehört, wenn es damit nicht geklappt hätte?

Ja. Ich denke mal, dass ich mein Scherflein dazu beigetragen habe, dass die Mannschaft wieder das Leistungsniveau mitbestimmt. Einmal Platz sieben, ansonsten unter den ersten Fünf, dreimal den Bezirkspokal gewonnen, zweimal im Finale gestanden – du warst immer ein ernsthafter Gegner für alle anderen.

Ein Leben ohne Handball, können Sie sich das eigentlich vorstellen?

Das geht schon, das ging schon einmal eine Weile gut. Da schaue ich mir den Spaß mal eine Weile von oben an, das ist auch nicht verkehrt.

Wann gibt es dann das Comeback?

Das ist nicht absehbar (lacht).

Ihre Mannschaft ist vergangene Saison zunächst mit zwei Niederlagen begonnen, hat dann aber eine super Runde gespielt. Eine Trotzreaktion?

Es ist ähnlich gelaufen wie in der vergangenen Saison. Sie kommen schwer rein, puschen sich dann aber. Und das, was die Truppe gezeigt hat, war dann aller Ehren wert. Es hätte wohl niemand gedacht, dass die Mannschaft so souverän Meister wird.

Wie sehr ärgert Sie da die Niederlage im Pokalfinale gegen den Lokalrivalen HSG Neudorf/Döbeln II, der in der Punktspielen klar bezwungen wurde?

Wir haben die Punktspiele auch gegen die anderen Mannschaften, die mit vorn standen, relativ klar gewonnen. Aber an diesem Tag war Döbeln einfach besser. Man kennt sich eben auch zu gut.

In Ihrer Mannschaft kamen auch junge Spieler zum Einsatz, was denken Sie , welchen Weg diese in der nächsten Saison nehmen werden?

Diese müssen integriert werden. Ich denke, für den Titel wird es nicht reichen, aber ich denke, dass sie sehen sollten, dass sie vorne mitspielen. Ich würde mich natürlich gerne eines Besseren belehren lassen und auch darüber freuen.

Die drei Mannschaften aus dem Altkreis Döbeln haben der Liga praktisch ihren Stempel aufgedrückt, was sehen Sie als Grund für diese Entwicklung?

Schwer zu sagen. Wir waren ein gutes Team, in dem sich einer auf den anderen verlassen konnte. Auch Leisnig hat eine überraschend gute Rolle gespielt. Den Neudorf/Döbelnern wünsche ich viel Erfolg in der Verbandsliga. Ob es reicht, wird sich zeigen. Aber sie haben den Schritt angenommen – viel Glück. Für mich wäre es auch noch einmal eine Herausforderung gewesen, aufzusteigen. Mit meiner Truppe. Aber das ging ja leider nicht, da die erste Mannschaft in der Verbandsliga spielt. Da hätte ich vielleicht noch einmal ein Jahr drangehängt.

Welche Entwicklung sehen Sie für den Waldheimer Handball in den kommenden Jahren?

Mit dem A-Jugendlichen, die jetzt in die Männer rutschen, gibt es schon Potenzial.

Was wünschen Sie Ihrer bisherigen Mannschaft und dem neuen Trainer Thomas Berger?

Ich wünsche allen aus dem Verein viel Erfolg in der neuen Saison und würde mich freuen, wenn die zweite Mannschaft, die mir besonders am Herzen liegt, wieder eine gute Rolle spielt. Und natürlich auch den Trainern immer eine glückliche Hand.

