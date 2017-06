Gut zu wissen Zum Abschied ein neues Dach Nach nur 20 Jahren müssen die Flachdächer des BSZ erneuert werden. Dafür gibt es jetzt eine ordentliche Finanzspritze.

Staatssekretär Herbert Wolff hat Schulleiter Bernd Mätzler und Landrat Michael Geisler (v. l.) am Dienstag den Fördermittelbescheid übergeben. © Karl-Ludwig Oberthür

Wenn das kein Abschiedsgeschenk für den scheidenden Schulleiter ist: insgesamt 2,1 Millionen Euro. Diese Summe steuern Bund und Land zur Sanierung des Daches des Berufsschulzentrums in Freital bei. Schulleiter Bernd Mätzler und Landrat Michael Geisler (CDU) nahmen am Dienstag den entsprechenden Fördermittelbescheid von Umweltstaatssekretär Herbert Wolff entgegen. Gebraucht wird das Geld, um die Dächer auf den vier Schulgebäuden austauschen zu können. Diese sind mit dem Neubau des Schulkomplexes erst Mitte der Neunziger entstanden. Damals hatte man sich entscheiden, die Flachdächer zu begrünen. Doch schon kurze Zeit nach der Fertigstellung zeigten sich die Probleme, die bis heute anhalten: Bei Regen saugen sich die Dächer mit Wasser voll. Über die Jahre hat die Feuchtigkeit auch die Holzkonstruktion angegriffen. Inzwischen hat sich im Holz sogar Fäule im Material breitgemacht.

Weil die Gewährleistung schon lange abgelaufen ist und auch die Baufirma nicht mehr existiert, bleibt das Landratsamt als Träger des BSZ auf dem Schaden sitzen. Insgesamt 3,2 Millionen Euro kostet die Erneuerung der Dächer. Mit Eigenmitteln und den nun genehmigten Fördergeldern wird das alte Dach durch ein Flachdach mit Kies ersetzt. Schadhafte Teile der Holzkonstruktion werden ausgetauscht. Und nicht nur das: Im Zuge der Sanierung wird gleich auch die Dämmung verbessert. Damit werden Energie und damit letztlich auch Betriebskosten gespart.

„Ich freue mich, dass dieses Manko jetzt endlich beseitigt werden kann“, sagt Schulleiter Mätzler über die Sanierung. Seit mehreren Jahren hatte das Landratsamt das Vorhaben verschieben müssen, da das Geld fehlte. Umso mehr freut sich Landrat Geisler nun über die Zuwendung von Bund und Land. „Mit dieser Investition hat die Schule auch von der Bausubstanz her weiter Bestand“, sagte er bei der Übergabe. Ähnlich äußerte sich Staatssekretär Wolff: „Die Sanierung ist mehr als eine Baumaßnahme. Sie ist ein Signal für den Standort.“

Das Geld für die neuen Dächer stammt aus dem Förderprogramm „Brücken in die Zukunft“, in das Mittel des Bundes, des Landes und der Kommunen fließen. Das Finanzpaket wurde im Dezember 2015 vom Sächsischen Landtag aufgelegt und stellt den Landkreisen, Städten und Gemeinden insgesamt rund 800 Millionen Euro zur Verfügung. Ein Großteil der Summen steckt der Landkreis in seine Schulen. So profitieren auch das Weißeritzgymnasium und die Förderschule für Lernbehinderte Freital von dem Programm.

In den kommenden Wochen werden die Bauarbeiten für die neuen Dächer des BSZ ausgeschrieben. Los gehen werden sie laut aktuellen Planungen in den Herbstferien. Dann ist zunächst das Dach der Pausenhalle an der Reihe. Um den Unterricht nicht zu behindern, können die Arbeiten ausschließlich während der Ferienzeit erledigt werden. Deshalb folgen die anderen Gebäude dann im nächsten Jahr.

zur Startseite