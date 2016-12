Zum Abbaden beinahe zu warm Was manche nur in Gedanken frösteln lässt, das war für einige in Weißkollm nun Vergnügen: Planschen im im Freien.

Auf dem Badethermometer heißt es schon bei 20 Grad Celsius an der Skala „kalt“. Das Öl im Röhrchen zeigte im Wasser drei, in der Luft fünf Grad. © hy-photo gernot menzel

Weißkollm. Vor zwei oder drei Jahren hat der Lautaer Frank-Dieter Noack beim Eisbaden in der Ostsee ’mal einen Badelatsch verloren. Rund 20 Minuten tauchte er am Strand nach dem guten Stück, während oben auf dem Wasser Eisschollen schwammen. Dann schickte der Körper Signale, dass es langsam gefährlich wird.

Verglichen damit war das Abbadenam Mittwoch am Weißkollmer Ufer des Dreiweiberner Sees ein Spaß. „Erfrischend“, ulkte Noack hinterher. Er war unter gut zwei Dutzend tapferen Männern und Frauen, die sich ins drei Grad kalte Wasser wagten. Inzwischen ist diese Art, ein Jahr zu verabschieden, beim Schwimmsportverein Hoyerswerda und bei Hoyerswerdas DRK-Wasserwacht zur Tradition geworden. Das Abbaden fand zum achten Mal statt – beobachtet von einer ganzen Reihe von Bewunderern am Ufer – etwa dem zweieinhalbjährigen Anton aus Hoyerswerda. „Zu kalt“, meinte der in eine Winterjacke gekleidete Junge mit Mütze auf dem Kopf auf die Frage, ob er auch ins Wasser will.

Jens Kieschnick kam mit Weihnachtsmannmütze an den Strand. Er ist bei der Gemeinde Lohsa für die auf ihrem Territorium befindlichen Seen verantwortlich und beteiligte sich zum ersten Mal aktiv am Abbaden. Etwas Übung hat er immerhin durch Saunagänge mit der im Anschluss üblichen Abkühlung. „Schön, wenn sich die Wärme wieder einstellt“, erklärte er nach dem Kurzbad im See.

Am besten vorbereitet waren darauf wohl die SSV-Schwimmerinnen Charlotte Dörr und Sophie Kochta. Die Frauen trugen nämlich während des Badeganges Schneemann-Kostüme aus Fleece – auf diese Weise gleich in doppelter Ausführung Schneemann Olaf aus dem Walt-Disney-Trickfilm „Die Eiskönigin“ verkörpernd. Dieser lebt dem Plot zufolge das ganze Jahr über in einer kleinen Schneewolke, damit er im Sommer nicht schmilzt. Freilich konnten auch Charlotte Dörr und Sophie Kochta gestern nicht für richtigen Winter sorgen. Schwimmer Robert Kanow war Anfang des Monats mal mit Freunden in einem Steinbruch bei Kamenz. „Das war kälter“, meinte er. SSV-Chef Jan Frobart, der Erfinder des Abbadens, stimmt zu. „Für nächstes Jahr wünsche ich mir Schnee“, sagte er dem mdr-Hörfunk-Reporter Uwe Walter gestern in dessen Mikrofon und erzählte dem Radiomann, wie man 2010 ein Loch ins Eis des Knappensees hacken musste, um überhaupt ins Wasser gehen zu können.

Unterkühlung stand also gestern zum Glück von Anfang an nicht zu befürchten, auch wenn Hagen Aust von der Wasserwacht genau weiß, was dann zu tun gewesen wäre: „Nicht bewegen, dick einpacken und warme Getränke ohne Alkohol zu sich nehmen!“ So gab es zum Schluss des Freiwasserjahres 2016 nur die üblichen SSV-Scherzurkunden mit der Bestätigung: „xy war in DreiWeibern drin!“

