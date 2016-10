Zukunftswerkstatt kritisiert sich selbst Seit drei Jahren investieren Ehrenamtliche Zeit, um Roßwein voranzubringen. Einige haben das Gefühl, auf der Stelle zu treten. Die Arbeit soll gestrafft werden.

Bürgermeister Veit Lindner, hier bei einem Rundgang im Rheinischer Hof, trug mit anderen Mitgliedern der Zukunftswerkstatt Ergebnisse und die weitere Vorgehensweise zusammen. © Archiv/André Braun

Wer Gutes tut, sollte durchaus darüber reden. Das ist eine von mehreren Konsequenzen aus drei Jahren Zukunftsworkshop. Den Auftakt mit anfänglich professioneller Moderation hat die Stadt Roßwein gefördert bekommen. Als die Unterstützung beendet war, haben einige Ehrenamtliche, die damals schon monatlich an einem Tisch gesessen haben, gesagt: Wir machen weiter! Am Mittwoch war Zeit für eine Bilanz. Die wollte eigentlich Moderator Wolfgang Scherer übernehmen. Der frühere Professor an der Hochschule Mittweida/Roßwein ist aber erkrankt. So trugen Bürgermeister Veit Lindner (parteilos) und mehr oder weniger regelmäßig Mitwirkende der Zukunftswerkstatt Ergebnisse und die weitere Vorgehensweise zusammen.

Einsatz und Ergebnisse werden offenbar kaum wahrgenommen.

Zugegeben, das eigentliche Kernziel der Runde ist nicht erreicht worden. Ausgangspunkt war, das Zentrum zu beleben und zu verschönern. Da ist außer einer Bestandsaufnahme der Gebäude, die fast alle in privatem Eigentum sind, nichts passiert. Aber darüber hinaus haben die Mitwirkenden mehrere Ergebnisse vorzuweisen. Dazu gehören, dass sich eine Wandergruppe sowie das Kleinkunstkollektiv gebildet haben. Beide Gruppen bringen auf ihre Art Kultur und Freizeitangebote in die Stadt. Im Café Möbius wurde eine täglich zugängliche Anlaufstelle für Touristen eingerichtet.

Die Idee des Bürgerhauses wurde entwickelt und steht kurz vor der Umsetzung. Es gab mehrere Aktionen, um den Hartenberg in Ordnung zu bringen. Es hat sich ein Mutter-Kind-Kreis gefunden. Und nicht zuletzt kommt auch die Anregung, einen Willkommenstag für Zugezogene zu veranstalten, aus der Zukunftswerkstatt. Den ersten Willkommenstag gab es im vergangenen Jahr.

„Für mich ist der Zukunftsworkshop schon ein Erfolgsprojekt“, sagte Sarah Anna Rodriguez Abello. „Es macht Sinn, diesen zu erhalten.“ Allerdings, so ihre Meinung, komme bei den Roßweinern offenbar nicht an, was diese Runde ist und was sie macht. „Ich treffe nach drei Jahren immer noch Leute, die nicht wissen, dass es dieses Forum gibt und dass jeder hingehen und mitmachen kann“, so die junge Frau. Auch Uwe Hachmann kam zu dem Schluss: „Wir verkaufen unsere Arbeit in der Bevölkerung nicht gut.“ Sein Vorschlag für die zukünftige Arbeit lautet: „Wir müssen uns klar darstellen und auch gegenseitig etwas abverlangen.“ Selbstkritisch stellten die Mitglieder vorher fest, dass viele Ideen zwar im Protokoll stehen, aber niemand bestimmt wurde, der sich darum kümmert. So lassen Ergebnisse manchmal auf sich warten.

Weniger und auch sonnabends beraten, das kommt Familien entgegen.

Um mehr Leute zu erreichen, regte Sarah Anna Rodriguez Abello an, den Zukunftsworkshop in Abständen an einem Sonnabendvormittag anzusetzen. Als Mutter komme ihr der bisherige Termin – mittwochs 18 Uhr – wenig entgegen. So gehe es auch anderen Familien. „Wir säßen in größerer Runde hier, wenn wir einen familienfreundlicheren Termin hätten“, so Abello.

Ob dann an einem Sonnabend um 10 Uhr auch Jugendliche an den Runden teilnehmen, das bezweifelten einige Mitglieder des Kreises. Im Rahmen des Projektes „Jugend bewegt Kommune“ hatten sich einige Schüler bereiterklärt, zwei Jugendprojekte mit zu realisieren. Ob sie darüber hinaus noch bereit sind, sich einzubringen, will Katrin Stenker bei einem nächsten Treffen mit den Jugendlichen erfragen. Sie arbeitet im Koordinierungskreis für „Jugend bewegt Kommune“ und seit Längerem auch in der Zukunftswerkstatt mit. „Allerdings müssen wir uns dann, wenn wir die Jugendlichen dazu einladen, auch darüber im Klaren sein, dass wir für Vorschläge und die Probleme der jungen Leute offen sein müssen“, sagte Sarah Anna Rodriguez Abello.

Hubert Paßehr regte obendrein an, mit dem Zukunftsworkshop dorthin zu gehen, wo die Roßweiner sind. Das kann der Sportplatz, die Behindertenwerkstatt oder die Schule sein, sagte der stellvertretende Bürgermeister. „Wir sollten mehr an die Leute herantreten“, findet er und will auf diesem Weg weitere Mitstreiter gewinnen.

Künftig, das steht schon fest, soll es nicht mehr monatliche Treffen geben, sondern im Abstand von zwei Monaten. Das nächste steht demnach am 7. Dezember im Terminkalender. Dann wird nochmals für 18 Uhr eingeladen, und zwar in einen der beiden Ratssäle, je nachdem, wie viele Leute sich von dem noch zu verfassenden Aufruf angesprochen fühlen. Weiterhin wollen die Mitglieder in Zukunft Aufgaben verteilen und das auch kontrollieren. „Gegebenenfalls sollte sich bei einer neuen Aufgabe nur zu deren Umsetzung eine Arbeitsgruppe finden“, schlug Thomas Meyer vor. Bisher sind mehrere Arbeitsgruppen, manche auch als Einzelkämpfer, unterwegs. Konkrete Aufgaben haben nicht alle. Im Sinne aller Ehrenamtlicher ist, dass sich die Initiative nicht totläuft, es schneller vorzeigbare Ergebnisse gibt.

