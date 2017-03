Zukunftsvisionen im Kaufhaus Steinstraße Das studentische Festival findet vom 20. bis 27. Mai statt. Jetzt sucht es Helfer und Zeitzeugen.

Das alte Kaufhaus Totschek in der Steinstraße 2 bis 4 wird dieses Jahr zum Veranstaltungsort für Zukunftsvisionen, das Festival für zeitgenössische Kunst. Vom 20. bis 27. Mai zeigt es Werke von über 20 nationalen und internationalen Künstlern. Umrahmt wird es von Workshops wie Impro-Theater oder Bodypainting, Liveauftritten und weiteren Abendveranstaltungen.

„Das alte Kaufhaus bietet mit seiner zentralen Lage am Obermarkt einen idealen Austragungsort“, sagt Franziska Brandts vom Zukunftsvisionen-Team. Außerdem passe es mit seiner einzigartigen Atmosphäre perfekt zum diesjährigen Motto des Festivals: „illusionen.verfallen“.

Anfang April gehen die Aufräumarbeiten im ZuVi-Haus los. Dafür werden Helfer gesucht, die mit anpacken, und das alte Kaufhaus in einen Raum für zeitgenössische Kunst verwandeln möchten. Außerdem sucht das Team nach Zeitzeugen, die Geschichten zu dem Haus erzählen können – beispielsweise aus der Zeit, als es noch in Betrieb war. Eingeladen ist jeder, der etwas Interessantes über die Steinstraße 2 bis 4 zu berichten hat, also ehemalige Angestellte, Kunden und Nachbarn.

Kontakt: pr@zuvi-festival.de oder Tel. 0176 54440566

zur Startseite