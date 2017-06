Zukunftspreis für Edelstahl-Firma Bei einem Wettbewerb der Handwerkskammer verfehlte die Firma Schmitt knapp den Sieg. Der Chef sieht das als Vorteil.

Viele junge Leute sind in der Firma beschäftigt. © Uwe Soeder

Die Firma Edelstahlverarbeitung Schmitt aus Taubenheim ist jetzt von der Handwerkskammer Dresden ausgezeichnet worden. Beim Wettbewerb „Zukunftspreis 2017“, dessen Sieger am Montag geehrt wurden, belegte sie den zweiten Platz und bekam dafür 500 Euro.

An dem Wettbewerb hatten sich diesmal insgesamt 25 Handwerksbetriebe beteiligt. Als Sieger ging die Firma Beschriftungstechnik Glaubitz hervor. Fürs Finale waren außerdem das Dresdner Backhaus und die Edelstahlverarbeitung Schmitt nominiert. Beim Taubenheimer Betrieb, der 37 Mitarbeiter hat, würdigte die Jury vor allem das Nebeneinander von Tradition und Moderne. Der Firmensitz befindet sich in einem 300 Jahre alten Oberlausitzer Umgebindehaus. „Daneben steht eines der größten Metall-Biegezentren Ostdeutschlands. In ihm werden Halte- und Gepäckstangen für Eisenbahnen, Treppengeländer, Handläufe, Fassaden und Vordächer, Briefkastenanlagen und Zubehör für den Innenausbau und den Ladenbau gefertigt“, würdigt Carolin Schneider von der Pressestelle der Handwerkskammer. Wie Norman Schmitt, Geschäftsführer der Taubenheimer Firma, berichtet, hätte sein Unternehmen „um ein Haar den ersten Preis“ geholt. Es sei eine hauchdünne Entscheidung gewesen. Dennoch ist er sehr zufrieden. „Der zweite Platz hat den Vorteil, dass wir uns noch mal bewerben dürfen“, kommentiert er.

Mit dem Zukunftspreis zeichnet die Handwerkskammer Dresden seit 2012 Unternehmen aus, die mit innovativen Ideen und Konzepten die Auswirkungen der demografischen Entwicklung erfolgreich meistern. Die Ehrung der diesjährigen Sieger nahm Sachsens Ministerpräsident Stanislaw Tillich (CDU) am Montag vor rund 600 Gästen aus Politik, Wirtschaft, Kultur und Gesellschaft vor.

