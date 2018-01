Zukunftsplanung kann beginnen Die Stadtentwicklung war erneut Thema im Königsteiner Stadtrat. Diesmal mit deutlich mehr Erfolg.

Auch die Brache an der Pirnaer Straße 1 wird betrachtet. © Marko Förster

Königstein. Der Planungsauftrag für das Realisierungsprogramm zur Innenstadtentwicklung sollte in der Dezembersitzung des Stadtrates vergeben werden. Doch nach einem entsprechenden Antrag von Katrin Klewe (Freie Wähler) wurde das vertagt.

Am Montagabend nahm die Stadt erneut Anlauf dazu. In einer Sondersitzung des Stadtrates stand nur dieser eine Beschluss auf der Tagesordnung. Doch bevor die Räte abstimmten, richtete Bürgermeister Tobias Kummer (CDU) eindringliche Worte an sie. Man habe wertvolle Zeit durch den nicht gefassten Beschluss verschenkt. Und nicht nur das. Die Stadt habe außerdem an Ansehen bei wichtigen Partnern auf Landes- und Landratsebene verloren, sagte Kummer. Etwa eine Viertelstunde dauerte Kummers Plädoyer für das Realisierungsprogramm. Er hob hervor, wie wichtig das Programm sei. Denn nur so könne man einen Leitfaden für die Stadt entwickeln. Dass die Zukunft Königsteins gemeinsam mit den Bürgern gestaltet werden soll, hob Kummer besonders hervor. „Die Zeit, dass über die Köpfe der Bürger hinweg entschieden wird, ist vorbei.“

Vielleicht hätte es eines solchen Plädoyers gar nicht bedurft. Denn Stadtrat Torsten Hartig (fraktionslos), der gegen den Fördermittelantrag gestimmt hatte, hatte sich in einem Gespräch mit dem CDU-Landratsabgeordneten Jens Michel zum Neujahrsempfang überzeugen lassen, dass dies ein sehr wichtiges Vorhaben für die Stadt ist, sagte er. Und auch der Stadtrat Peter Pech (Freie Wähler) konnte die Vergabe gutheißen, nachdem ihm die Bauamtsleiterin versicherte, dass der Stadt keinerlei Fördermittelrückzahlungen drohen; trotzdem bereits ein Tourismuskonzept gefördert wurde. Katrin Klewe selbst konnte nicht zur Sitzung erscheinen.

Letztlich stimmten alle anwesenden Stadträte dafür, das Architektur- und Ingenieurbüro Kasparetz-Kuhlmann zu beauftragen. Dieses wird nun zwölf Monate das Programm fachlich begleiten, die Veranstaltungen vor- und nachbereiten und moderieren. Insgesamt soll es sechs Veranstaltungen geben, zu denen immer auch Bürger eingeladen sind. Dort sollen Ziele und Aufgaben erarbeitet werden. Am Ende soll ein konkretes Projekt erarbeitet sein, was dann umgesetzt werden soll. Wann die Auftaktveranstaltung stattfindet, soll noch diese Woche entschieden werden.

zur Startseite