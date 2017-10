Zukunft von Burg Hohnstein besiegelt Erst mit der Unterschrift des Notars sind die Verträge gültig. Für das Personal und die Gäste heißt das mehr Sicherheit.

Die Weichen für die nächsten Jahre auf der Burg Hohnstein sind gestellt. © Archiv/Unger

Die Stadt Hohnstein hat mit der Burg Hohnstein Betriebsgesellschaft seit heute eine Tochtergesellschaft mehr. Mit der Unterschrift des Notars und der Vertragspartner wurde die neue Gesellschaft besiegelt. Damit ist gesichert, dass die Burg Hohnstein auch nach dem 1. Januar weiter betrieben wird unter Regie der neuen gemeinnützigen Gesellschaft. Für diese wird nun das Konto eröffnet. Aber erst wenn darauf Geld eingezahlt wurde, ist die neue Gesellschaft geschäftsfähig. Bereits im Vorfeld hatte das Landratsamt für die Gründung der Betreibergesellschaft, eine hundertprozentige Tochter der Stadt, sein okay gegeben.

Auch der Hohnsteiner Haushalt mit einem Kredit über 100 000 Euro, die als Startkapital nötig sind, wurde genehmigt. Ab dem 1. Januar 2018 wird nun die „Burg Hohnstein Betriebsgesellschaft gemeinnützige GmbH“ die Anlage mit Jugendherberge und Museum bewirtschaften. Die Immobilie bleibt in der Hand des Landkreises Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, Hohnstein pachtet sie. Das jetzige Gebilde ist zunächst für 2018 und 2019 ausgelegt und kann jährlich gekündigt werden. Entscheiden wurde alles in relativ kurzer Zeit. Ziel ist es, den lückenlosen betrieb abzusichern, auch mit dem bisherigen Personal. Darüber hinaus arbeitet das Landratsamt an einer Machbarkeitsstudie für die Zukunft der Burg Hohnstein. Ein entsprechender Antrag auf Fördermittel ist bereits gestellt. Der Landkreis rechnet mit etwa 70 000 Euro Gesamtkosten für die Studie. Unabhängig davon hat sich auch die Stadt Hohnstein entschlossen, ein Konzept für den aktuellen und künftigen Betrieb aufzustellen. (SZ/aw)

