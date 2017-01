Zukunft von Autohaus ist offen Die Mobilform-Gruppe hat zum Jahresende ihr Opel-Autohaus in Dipps geschlossen. Um das Gebäude gibt es nun Gerüchte.

Das Autohaus Schneider in Dippoldiswalde ist Geschichte. Die Mobilforum-Gruppe aus Dresden, die das Autohaus zuletzt betrieb, hat es zum Jahresende geschlossen. Offen ist derzeit aber, was aus der Immobilie wird. Diese liegt verkehrsgünstig direkt an der B 170 in Dippoldiswalde. Derzeit steht sie aber ungenutzt.

Das war wahrscheinlich mit ein Grund, warum in Dippoldiswalde Gerüchte aufkamen, dass die Einzelhandelskette Rewe dort ein neues Geschäft eröffnen wolle. Allerdings distanziert Rewe sich von derartigen Plänen. „Die Gerüchte um den Standort im Autohaus können wir nicht bestätigen. Der Standort ist uns nicht bekannt“, informierte die Rewe Zweigniederlassung Ost in Teltow auf eine Anfrage der Sächsischen Zeitung.

Die Mobilforum-Gruppe ihrerseits teilt mit: „Der Mietvertrag der Mobilforum-Gruppe für die Immobilie läuft noch bis 2018. Ein entsprechendes Nachnutzungskonzept für die Immobilien wird derzeit erarbeitet.“

Die Verträge des Autohauses mit den Herstellern sind auf andere Händler in der Region übergegangen. Auto Schneider führte die Marken Opel und Suzuki. Die Betreuung der Suzuki-Kunden hat schon im November das Autohaus Siebeneicher übernommen. Die Opel-Kunden werden jetzt vom Autohaus Dresden weiter betreut.

zur Startseite