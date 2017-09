Zukunft Mühlroses wieder offen Die Frage nach dem Standort des Ortsteils wird neu verhandelt. Eine neue Abstimmung soll eine endgültige Entscheidung bringen.

Ob Mühlrose künftig Ortsteil von Schleife oder Trebendorf wird, soll eine neue Abstimmung ergeben. © André Schulze

Trebendorf. Die Abstimmung über den Umsiedlungsstandort für den Ortsteil Mühlrose wird wiederholt. Das wurde am Mittwoch im Rahmen der Gemeinderatssitzung im Haus der Vereine bekannt. Zur Wahl stehen Alternativen in Schleife und Trebendorf. Die Abstimmung erfolgt anonym über Fragebögen. Laut Ortsvorsteher Waldemar Locke soll die Entscheidung spätestens im Dezember feststehen.

Im Frühjahr hatten sich in einer ersten Abstimmung 78 Prozent der Befragten für einen Standort in der Gemeinde Schleife entschieden. Allerdings stand Trebendorf damals als Alternative nicht zur Debatte. Das Areal ist umstritten, weil es im Landschaftsschutzgebiet liegt. Einzelstandorte für Umsiedler gibt es dort bereits. Die Initiative für die zweite Abstimmung geht auf den Tagebaubetreiber Leag zurück, hieß es.

Am 13. September sollen die Fragebögen für die Abstimmung in einer Sitzung erarbeitet werden. Die Ergebnisse werden dann in einer Einwohnerversammlung erörtert. Um sich damit vertraut zu machen, erhalten die Mühlroser die Ergebnisse aus der Fragebogenaktion bereits eine Woche vor der Versammlung.

Die Umsiedlung wird notwendig, weil das Gebiet des jetzigen Dorfes nach dem neuen Revierkonzepts vom März diesen Jahres zur Gewinnung von Braunkohle in Anspruch genommen wird. (SZ/sdt)

