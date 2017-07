Zukunft für alte Schäferei wird geklärt Die Stadt Rabenau prüft eine Sanierung. Zwei Faktoren sind dabei zu berücksichtigen.

Das Gebäude gilt als historisch wertvoll und ortsbildprägend. © Karl-Ludwig Oberthür

Die Stadt Rabenau will untersuchen lassen, wie aufwendig und teuer es wird, das Haus an der Heidestraße 34 im Ortsteil Karsdorf zu sanieren. Das Gebäude ist der verbleibende Rest der ehemaligen Schäferei an dieser Stelle. „Derzeit planen wir eine Analyse der Struktur mit der noch offenen Nutzungsmöglichkeit“, sagte Bürgermeister Thomas Paul (CDU). Man könne sich aber vorstellen, in der Schäferei ein Mehrgenerationenhaus mit möglicher Grundversorgungseinheit unterzubringen. Eine Sanierung auf Kosten der Stadt müsse sich aber nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten richten. Genaueres soll nach der Analyse festgelegt werden.

Die Heidestraße 34 liegt eingebettet zwischen Dorfplatz, Feuerwehr und Spielplatz. Das Gebäude gilt als historisch wertvoll und ortsbildprägend. Allerdings verfällt es immer mehr. Derzeit gibt es dort noch zwei Wohnungen und Räume von örtlichen Vereinen. (hey)

zur Startseite