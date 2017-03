Zukunft des Waldbades wird diskutiert Die Wasserversorgung machte im Sommer mehrfach Probleme. Jetzt will die Stadt die Marschrichtung festlegen.

Im Waldbad in Polenz sollen sich in gut acht Wochen wieder Schwimmer aalen. Vorher muss noch ein Problem gelöst werden. © Dirk Zschiedrich

In gut zwei Monaten will das Waldbad in Polenz in die Sommersaison starten. Das idyllisch gelegene Freibad wird am 20. Mai die ersten Schwimmer im Wasser begrüßen und den Auftakt mit Kaffee, Kuchen und Gegrilltem feiern. Vorher müssen sich die Mitglieder des Technischen Ausschusses jedoch noch einmal mit dem Waldbad beschäftigen. Es geht um dessen Zukunft. Denn in der vergangenen Saison machte die Frischwasserversorgung Betreiber Bernd Mutscher mehrfach Sorgen. Der benachbarte Flämigtbach versorgt das Becken normalerweise mit neuem Nass. Zuletzt führte dieser jedoch zu wenig Wasser. Als das Becken mitten im Sommer gereinigt und neu befüllt werden musste, dauerte es beinahe einen Monat, bis der gewünschte Wasserstand erreicht war. Daraufhin ging die Stadtverwaltung Neustadt auf Ursachenforschung. Mitarbeiter eines beauftragten Landschaftsarchitekturbüros hatten daraufhin Ende 2016 eine Bestandsaufnahme gemacht. Mit dem Ergebnis, dass im Waldbad etwas gemacht werden muss, um das Problem zu lösen und die Wasserversorgung zu verbessern. Was konkret, das müssen nun die Ausschussmitglieder entscheiden. Laut Neustadts Bürgermeister Peter Mühle (NfN) sind drei Varianten möglich. Sie sollen noch vor dem Saisonstart Mitte Mai diskutiert und vorgestellt werden. Einen Termin gibt es noch nicht. Dieser soll nun festgelegt werden.

Badbetreiber Bernd Mutscher, der das Areal 2013 übernommen hat, hat indes schon einen Jahresplan aufgestellt. Denn neben dem Saisonauftakt sind weitere Höhepunkte im Bad geplant. Unter anderem soll am 8. Juli das Festival „Waldbad Rock“ steigen. Drei Livebands aus der Region hat Mutscher dafür gewinnen können. Musikalisch geht es am 12. August weiter mit „Mystery of Rock and Blues“. Nur einen Tag später, am 13. August, ist das traditionelle Badfest geplant. Der September startet dann wieder musikalisch. Am 2. September sollen im Waldbad Schlagerfans auf ihre Kosten kommen. Auf der Bühne wird unter anderem das sächsische Schlagersternchen Sophia Venus stehen. Zum Abschluss der Saison am 30. September folgt eine Premiere. Bernd Mutscher will zum ersten Mal ein Hundefestival organisieren, unter anderem mit einer Vorführung der Rettungshundestaffel.

www.waldbad-polenz.de

