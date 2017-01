Zukunft des Pfingstfestes wird diskutiert

Wie es mit dem Pfingstfest im Park in Oberottendorf künftig weitergeht, darüber soll am 5. Februar bei einer öffentlichen Versammlung diskutiert werden. Der Kellerclub als Hauptveranstalter des Festes will mit Einwohnern aus Berthelsdorf, Nieder- und Oberottendorf und anderen Interessierten über die aktuelle Situation sprechen. Der Grund: Erneut würden die Vorbereitungen schwer anlaufen, teilt der Kellerclub mit. Die Planung und spätere Umsetzung des Pfingstfestes gestalte sich bereits seit Jahren als immer schwerer. Die Organisatoren wollen nun die Meinung Außenstehender dazu hören. Wer kann die Vorbereitungen unterstützen, wie kann die künftige Zusammenarbeit aussehen? 2018 steht das 25. Jubiläum des Pfingstfestes an. Die Versammlung beginnt 14 Uhr im Kellerclub in Oberottendorf. (SZ/kat)

