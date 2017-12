Zukunft des „Leviva“ weiter unklar

Der Arnsdorfer Sportpark ist geschlossen. © Thorsten Eckert

Arnsdorf. Die Türen des Arnsdorfer Sportparks „Leviva“ sind seit einigen Wochen geschlossen. Denn Violetta Bodnar, die zuletzt den Park betrieben hat, musste Insolvenz anmelden. Seitdem fliegen weder die Badminton-Bälle in der großen Sporthalle noch wird beim Zumba geschwitzt. Wie es mit dem riesigen Gebäude direkt an der Stolpener Straße künftig weitergehen soll, ist allerdings nach wie vor offen. Denn der Eigentümer René Helbig wollte keine übereilte Entscheidung treffen. „Da wird erstmal nach rechts und nach links geschaut“, erklärt er gegenüber der Sächsischen Zeitung. Für ihn sei sowohl eine sportliche Weiternutzung als auch eine völlige Neunutzung denkbar. Für eine endgültige Entscheidung will sich der Eigentümer aber defintitiv noch ein paar Wochen Zeit nehmen. (ste)

