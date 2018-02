Zukunft des Imbisses steht in den Sternen Der Pachtvertrag für das Areal, auf dem bei einem Feuer im Januar ein Mann starb, läuft aus. Pläne für die Fläche hätte der Eigentümer bereits in petto.

Der Asia-Imbiss nahe dem Gröditzer Kanal wirkt verlassen. © Eric Weser

Gröditz. Was wird aus dem derzeit geschlossenen Asia-Imbiss an der Wainsdorfer Straße in Gröditz? Auf dem Gelände, bei dem Anfang Januar ein 48-Jähriger auf tragische Weise bei einem Brand ums Leben gekommen war, tut sich seither wenig. Stadtchef Jochen Reinicke (parteilos) ist derweil skeptisch, dass der Imbiss wieder öffnen wird. Dem Bürgermeister zufolge läuft dieses Jahr der Pachtvertrag für das Areal aus. Die Stadt ist laut Reinicke Eigentümer der Fläche. Für den Fall, dass der Pachtvertrag nicht verlängert werde, müsse man klären, was mit dem Unrat auf der Ecke passiert, so Reinicke. Falle das Gelände zurück an die Stadt, werde es wohl künftig Grünfläche werden, so der Bürgermeister.

Zum Brand vom 5. Januar ermittelt derweil die Polizei gegen den 48-jährigen Getöteten. Den Ermittlungen zufolge war es sein unachtsamer Umgang mit einer Gasflasche, der das Feuer in einem Aufenthaltscontainer ausgelöst hatte. (SZ/ewe)

