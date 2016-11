Zukunft des Alten Kinos ungewiss Das Haus zerfällt immer weiter. Wer die Eigentümer sind, ist bekannt. Nur ist einer spurlos verschwunden.

Das Alte Kino in Medingen war am vergangenen Wochenende von Leben erfüllt. Denn die Rassekaninchenzüchter des Vereins Weixdorf und Umgebung hatten zu ihrer traditionellen Ausstellung geladen. Besucher gingen ein und aus, um sich die 144 Langohren anzuschauen. Doch Gäste sind in dem Gebäude eher selten. Um genau zu sein, eine Ausnahme. Denn die baulichen Zustände des Alten Kinos verschlimmern sich mit jedem Tag weiter. Das Dach ist mittlerweile undicht und der Regen bahnt sich seinen Weg in das Innere. „Dass in dem Kino überhaupt noch Veranstaltungen stattfinden, ist wirklich fraglich“, ist Medingens Ortsvorsteher René Edelmann der Meinung.

Schaut sich der Besucher die Wände und das provisorisch abgedeckte Dach an, stimmt er dem Ortsvorsteher wohl zu. Doch auf der anderen Seite ist es schade um das Objekt, das sich schon allein aufgrund der Lage hervorragend als Ortszentrum für die Medinger gestalten lassen könnte. „Früher haben wir hier sogar Oktoberfest gefeiert“, erinnerte sich Dietmar Klotzsche von den Rassekaninchenzüchtern am vergangenen Wochenende. Auch er hofft, dass in dem Alten Kino endlich was passiert.

Wem gehört das Kino?

Doch um Veränderungen zu erreichen, müsste der Eigentümer handeln. Und wem das Alte Kino in Medingen gehört, ist nicht leicht in Erfahrung zu bringen. „Die Gemeinde Ottendorf hat es mit dem Zusammenschluss von Medingen an den Alteigentümer zurückgegeben. Wem das Haus jetzt gehört, weiß ich allerdings nicht“, berichtet Ortsvorsteher René Edelmann. Lange Zeit wurde das Objekt auch als Turnhalle genutzt, wird als solche sogar jetzt noch in der Sporthallen Benutzungs- und Gebührensatzung der Gemeinde gelistet. Die Fassung stammt aus dem Jahr 2002. Damals konnten ortsansässige Vereine das Alte Kino noch für 3,75 Euro pro Stunde mieten. Mittlerweile ist eine Vermietung an Sportgruppen aber unmöglich.

Doch zumindest bei der Frage nach dem Eigentümer kann Andre Klengel weiterhelfen. Der Medinger hatte lange Zeit an dem Alten Kino einen Lebensmittelladen. „Momentan versuche ich als eine Art Hausmeister das zu retten, was noch zu retten ist“, erzählt er auf Nachfrage der Sächsischen Zeitung. So hat er sich beispielsweise bemüht, das Dach abzudichten. Und auch über die Eigentümer des Alten Kinos weiß er Bescheid. „Der Alteigentümer hat es für einen Euro an zwei Türken verkauft“, so der Medinger. Der Wohnort des einen Türkens sei bekannt, er lebe im Ruhrgebiet. „Der andere Eigentümer ist allerdings spurlos verschwunden und nicht aufzufinden“, berichtet Andre Klengel. Das Traurige an dieser Tatsache: Derjenige, der in Deutschland lebt, würde das Alte Kino in Medingen gern verkaufen. Doch ohne die Anteile seines verschwundenen Freundes, ist das nicht möglich.

Und solange nicht beide Eigentümer auffindbar sind, verfällt das Alte Kino immer weiter. Man ist sozusagen in einer Sackgasse angekommen.

