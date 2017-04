Zukunft der Schneewittchensiedlung Das will nicht nur die Fraktion der Linken im Stadtrat wissen. Auch bei Facebook häufen sich die Fragen der Kamenzer.

Der Verfall der Schneewittchensiedlung hat im Grunde längst begonnen. Der Stadtrat hat beschlossen, dass hier keine Menschen mehr wohnen werden. Mancher findet es schade, mancher sieht es ein. © Matthias Schumann

Der Stadtrat hat das Ende der Obdachlosenunterkunft an der Mauerschleuse in Kamenz beschlossen. Gegen den Widerstand der Linkenfraktion. Diese hat jetzt einen Antrag für den nächsten Verwaltungsausschuss nachgeschoben. Der Oberbürgermeister solle beauftragt werden, bis zum 30. September ein Konzept zur Betreuung und Unterbringung von Obdachlosen in der Stadt vorzulegen. Dabei geht es auch um Belange der SWG, die derzeit zwei Obdachlose in der Jesauer Straße 6 betreut. Dies sei keine vordringliche Aufgabe eines kommunalen Wohnungsunternehmens, so die Linken kürzlich im Stadtrat. Diese Auffassung wird von allen geteilt, die Berschlagnahme/Anmietung von Wohnungen sei nur vorübergehend, heißt es. Außerdem will die Linke wissen, was aus dem stadteigenen Grundstück mit der Schneewittchensiedlung werden soll. Die sterbende Immobilie bewegt nach wie vor auch viele auf Facebook bei SZ Kamenz:

Andy Jurisch: Wow, genau, baut lieber mehr Asylantenheime, aber an unsere Obdachlosen wird nicht gedacht. Da ist kein Geld da. Echt schlimm so was. Jessi Pohl: Lad deinen Rassistenmüll woanders ab. In den Bunkern war ewig kein großartiger Betrieb mehr, die Obdachlosen müssen trotzdem nicht auf der Straße wohnen. Kerstin Schäfer: Und nun? Wird’s einfach abgerissen oder was? Ich komm mir vor wie in Schildburghausen bei den Schildbürgern! Statt einer Schulerweiterung wird ein Supermarkt gebaut, statt Erhaltungswürdiges zu erhalten, wird abgerissen. Dann lasst doch die Schneewittchen-Siedlung wenigstens stehen und repariert äußerlich. Sven Neurich: Die Siedlung ist so was von Schrott, da würde ich nicht mal Obdachlose wohnen lassen. Axinja Schlacht:Genau, die ist total hinüber. Wenn hier einige die rosarote Brille absetzen würden, würden sie das auch sehen. Dass es was auch für dieses Klientel geben muss, ist klar. Tom Von Nebenan: Innen fehlen Treppen, Böden und teilweise Decken. Unter dem Dach ist alles Moder, die Keller stehen unter Wasser. Das Abwasser drückt teils in die Wohnung. Wände wurden aufgehackt, um darin enthaltene Kupferkabel zu entfernen. Türen wurden rausgeschlagen, Fenster eingedroschen, und die Fassade ist über die Jahre arg verwittert. Jens Tischer: Ein verheerendes Signal, aber es passt ins Land. Ulrich Knöpfle: Kein verheerendes Signal, denn neben Objekten auf der Geschwister-Scholl Straße gibt es auch in der Jesauer Straße Unterkünfte, in denen seitens der Stadt Obdachlose untergebracht werden können. Die Mauerschleuse war ja nun mal nicht mehr so richtig als Unterkunft geeignet. Christine Fleischer: Macht euch alle keine Sorgen. Die Stadt hat an die Obdachlosen gedacht. Die Unterkünfte in der Mauerschleuse waren mittlerweile nicht mehr zeitgemäß. Dort, wo sie jetzt untergebracht sind, fühlen sie sich wohl. Sie haben ein Bad, und die Räume werden mit Fernwärme geheizt – das war das Ziel. Sonnhard Lungfield: Lasst ihr die Obdachlosen jetzt (wieder) im Freien pennen, weil Frühling ist? Christine Fleischer: Wer lesen kann, ist klar im Vorteil.

