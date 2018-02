Zukünftige Wirtschaft soll sich nach dem Menschen ausrichten

Ringo Jünigk holte tief aus. „56 Milliarden Arbeitsstunden jährlich in Deutschland werden vergütet. 96 Milliarden Arbeitsstunden werden nicht vergütet. Fakt ist, dass jeder ein Einkommen zum Auskommen braucht. Die meiste Arbeit in der Gesellschaft wird ehrenamtlich vollzogen“, meinte das Mitglied der Linken-Bundesarbeitsgemeinschaft Grundeinkommen aus Schipkau bei Senftenberg am Sonnabend im Bürgerzentrum Braugasse 1 in der Gesprächsrunde über das bedingungslose Grundeinkommen. Der Verein Gundermanns Seilschaft und die KulturFabrik Hoyerswerda luden gemeinsam dazu ein. Gäste aus nah und fern diskutierten lebhaft und kontrovers im Café Auszeit. „Bis 2030 sollen 30 bis 40 Prozent der Erwerbsarbeitsplätze in der Dienstleistungs- und Erwerbsarbeitsbranche durch Maschinen, Roboter und Computer ersetzt werden“, führte Ringo Jünigk aus. „Es ist höchste Zeit, Arbeit neu zu werten und zu organisieren.“ Seit zehn Jahren kämpft er für die Vision eines bedingungslosen Grundeinkommens für jeden. Als erstes Ziel soll das ausfinanzierte Konzept ins Parteiprogramm der Linken mit aufgenommen werden. Doch dafür braucht es demokratische Mehrheiten und einen langen Atem.

Vier wesentliche Kriterien

Vier Kriterien erachtet das bundesweite „Netzwerk Grundeinkommen“ für wesentlich. Ein bedingungsloses Grundeinkommen sollte existenzsichernd sein und Teilhabe am gesellschaftlichen Leben ermöglichen. Es sollte lebenslangen individuellen Rechtsanspruch beinhalten. Ohne Prüfung der Bedürftigkeit sollte es jedem zustehen. Ohne jeglichen Zwang zur Erwerbsarbeit und ohne jeglichen Zwang zu Gegenleistung sollte es jedem ausgezahlt werden. „Ich würde noch einen fünften Punkt hinzufügen“, zitierte Bernd Czorny von der Initiative bedingungsloses Grundeinkommen Dresden die globalisierungskritische Nichtregierungsorganisation Attac. „Es können all jene Einwohner beziehen, die in Deutschland leben – ob legal oder illegal.“ Gern redet er vom Ende der Arbeitsgesellschaft. Bernd Czorny schilderte das Beispiel einer Fabrik in Österreich. Jährlich stellt sie 500 000 Tonnen Stahl her. Doch sie hat nur 13 Mitarbeiter. Wird der Mensch überflüssig? Geht er in der neuen digitalen Arbeitswelt verloren? Was bleibt noch von ihm übrig in einer von Angst, Stress und Leistungsdruck durchzogenen Berufswelt? „Die entscheidende Frage ist die Umverteilung von Reichtum“, erläuterte Ringo Jünigk. „62 Prozent aller Vermögen in Deutschland gehören zehn Prozent der Einwohner. Das heißt, konkreter gesagt: Acht Millionen Einwohnern gehören 62 Prozent aller Vermögenswerte.“ Ein bedingungsloses Grundeinkommen, so ist er überzeugt, würde viele Potenziale offenlegen. Es würde Armut vorbeugen und verhindern. Es würde vor prekären Arbeitsbedingungen schützen. Es würde die Verhandlungsposition Erwerbstätiger stärken. Es würde Perspektiven eröffnen und die Menschenwürde schützen. Doch wer soll das Grundeinkommen bezahlen? Ist es überhaupt finanzierbar? Durchaus. Findet Ringo Jünigk. „Das Grundeinkommen (nicht zu verwechseln mit Grundsicherung) ersetzt Hartz IV, Sozialhilfe, Kindergeld, BAföG und andere Leistungen“, vermerkt das Netzwerk Grundeinkommen. „Weil das nicht reicht, muss steuerlich an Schrauben gedreht werden, da Steuern eine Gesellschaft nun mal steuern.“ Im Linke-Konzept sind das unter anderem zugunsten des bedingungslosen Grundeinkommens eine Abgabe von rund 35 Prozent eines jeden zusätzlichen Einkommens (Gehalt, Zinsen, Mieteinnahme etc.) über dem steuerfreien Grundeinkommen, eine Sachkapitalabgabe für Immobilien, die über die Eigennutzung hinausgehen, eine Energie-Abgabe für Stromfresser und eine Börsenumsatz- und Finanztransaktionssteuer. Ein Teil des gesamtgesellschaftlichen Wohlstandes würde so gleichmäßig auf alle verteilt werden. 2,5 Millionen Kinder in Deutschland, so Ringo Jünigk, sind heute von Armut betroffen. 40 Prozent der 2030 in Ruhestand Kommenden werden von Altersarmut betroffen sein. „Und dies im viertreichsten Land der Erde. Es geht darum, an den richtigen Stellschrauben oben zu drehen – durch Mehrheiten von unten“, erläuterte der Linken-Politiker und unterstrich: „Es geht um die Verteilung der Wertschöpfung für alle. Das ist eine gesellschaftliche Herausforderung.“

Kontrovers diskutierten die Besucher das Thema. Tassilo (23) aus Hoyerswerda zum Beispiel hält das bedingungslose Grundeinkommen für ein schwieriges Konstrukt. Wie ist es vereinbar mit unserem Gesundheitswesen? Wie ist es vereinbar mit dem Ziel, dass gerade für die Pflegefachkräfte mehr Mittel künftig bereitgestellt werden sollen? Würden auch andere Länder das bedingungslose Grundeinkommen übernehmen? „Durchaus“, findet Bernd Czorny. „Das bedingungslose Grundeinkommen ist ein globales Thema. Vielleicht sollten wir dort damit anfangen, wo die Ärmsten der Armen leben. Dann würden wir verhindern, dass sie fliehen und ihre Heimat verlassen. Damit würden wir wirksam die Flucht-Ursachen bekämpfen.“ Aus der Praxis schilderte er ein Beispiel in einem Dorf in Namibia. In einem Zeitraum von zwei Jahren erhielt dort jeder Bewohner pro Monat 100 namibische Dollar. Dies entsprach acht Euro im Monat. Das Resultat im Zusammenleben war erstaunlich. Die im Dorf erzielten Einkünfte stiegen deutlich. Die Menschen lebten freier zusammen als früher. Eltern schickten ihre Kinder ohne Vorbehalte zu Schule. Die Abbrecher-Quote der jungen Schüler sank fast gegen Null. „Mit der Einführung des Grundeinkommens hatte die Dorfgemeinschaft ein Komitee eingesetzt. Dem Alkohol-Missbrauch wurde ein Riegel vorgeschoben“, erläuterte Bernd Czorny weiter. „Leider wurde das Projekt von der Regierung nach der Testphase nicht weiterfinanziert. Mit dem Ergebnis, dass es heute dem Dorf schlechter geht als noch vor dem Experiment.“

Ob das Grundeinkommen realisierbar ist oder nicht, darüber gingen Sonnabend in der Diskussion die Meinungen auseinander. Zweifel kamen vor allem an der Finanzierbarkeit auf. Skepsis bezog sich auch auf den Veränderungswillen der Menschen. „Erst, wenn ich selbst bereit bin, Visionen zu haben, erst dann kann ich etwas ändern“, hält Tanja Braumann aus Dresden, seit einer Woche Mitglied im Verein Gundermanns Seilschaft, das bedingungslose Grundeinkommen für machbar. „Es wäre ein Ansatz, die Gesellschaft endlich weiterzuentwickeln. Es würde eine menschengerechtere Entwicklung geben –weil die Gesellschaft den Menschen nur durch sein Dasein wertschätzt.“

