Zuhause in der Kapelle

zurück Bild 1 von 3 weiter Das Wohnzimmer von Diethard Heilig und Inge Reinacher wurde 1905 als Kapelle gebaut. Der Raum ist groß – wirkt aber nicht ungemütlich. Zu der Zeit, als das katholische Gotteshaus eingeweiht wurde, hieß die Heinrich-Heine-Straße noch Friedrich-August-Straße. Um eine eigene Kapelle hatte sich die kleine Gemeinde im Vorfeld lange bemüht. © Sebastian Schultz Das Wohnzimmer von Diethard Heilig und Inge Reinacher wurde 1905 als Kapelle gebaut. Der Raum ist groß – wirkt aber nicht ungemütlich. Zu der Zeit, als das katholische Gotteshaus eingeweiht wurde, hieß die Heinrich-Heine-Straße noch Friedrich-August-Straße. Um eine eigene Kapelle hatte sich die kleine Gemeinde im Vorfeld lange bemüht.

Heinrich-Heine-Straße 18 in Riesa.

Das Herzstück einer Kapelle ist der Gebetssaal. Das Herzstück der Wohnung von Inge Reinacher und Diethard Heilig ist unangefochten das Wohnzimmer. Das kommt nicht von ungefähr, denn das Wohnzimmer des Paares war früher ein Gebetssaal. Und zwar von Riesas erster katholischer Kapelle, die nach der Reformation gebaut wurde. Die kleine Gemeinde hatte lange dafür gekämpft. Bis zu 300 katholische Gläubige fanden ab 1905 darin Platz, um ihre Gottesdienste zu feiern. „Ganz so groß wie damals ist der Raum aber heute nicht mehr. An den Seiten wurden Wände eingezogen. Und damals war der Raum auch noch länger“, erklärt der Hausherr und deutet durch die großen Wohnzimmerfenster in Richtung Hinterhof. Die Mauer, die den Innenhof begrenzt, war früher die Außenwand. Damit dürfte der Gebetssaal früher mehr als doppelt so groß gewesen sein wie heute.

Trotz der Veränderung hat der Raum den Charakter einer Kapelle behalten: Je eine Säule steht rechts und links an der Wand, die Decken sind rund vier Meter hoch, noch immer messen Flur und Wohnzimmer, die ineinander übergehen, rund 100 Quadratmeter. „Ich finde es toll, der Raum atmet“, erklärt Diethard Heilig. Die restlichen Zimmer verteilen sich auf weiteren 100 Quadratmetern. Trotz seiner Größe wirkt der „Saal“ nicht ungemütlich – dank der vielen Bilder an den Wänden und der urigen Holzmöbel. Zum Teil sind es Erbstücke, wie der Schrank neben dem Esstisch. „Das war das Gesellenstück meines Großonkels“, erklärt Inge Reinacher. Die Stadträtin stammt aus Baden-Württemberg, ist aber bereits seit der Wende in Sachsen. Man könnte meinen, die Möbel stünden schon an Ort und Stelle, seit der Möbelhändler Paul Hugo Müller die Kapelle in den 20er Jahren anmietete – als Möbellager. Der Riesaer Unternehmer folgte auf die Katholiken. Denn die zogen nach dem Ersten Weltkrieg in ein früheres Offizierkasino in der Lessingstraße, wo die katholische Kirche St. Barbara bis heute ist.

Reinacher und Heilig leben erst seit zwei Jahren in ihren ganz persönlichen „heiligen Hallen“. Zuvor wohnten sie in der Puschkintorpassage, wo auch die Geschäftsräume der Bau- und Projektleitung Heilig sind. „Wir wollten ein bisschen mehr Abstand zum Büro gewinnen“, so der 66-Jährige. Dass die Wohnung auf der Heinestraße frei wurde, kam ihnen da gerade recht. Das Haus kennen sie schon eine Weile. 2002 stand es zum Verkauf. Auch zu diesem Zeitpunkt war es eine Kapelle – wieder. Die neuapostolische Kirche hatte das Gebäude in den 50er Jahren gekauft. „Doch die Gemeinde konnte um die Jahrtausendwende das Geld für die Sanierung nicht aufbringen und hat es dann verkauft“, erzählt Inge Reinacher. Sie sollte es als Maklerin an den Mann bringen. Das hat sie auch: an ihren eigenen. „Als ich zum ersten Mal in dem Raum stand, war ich von der Aura tief beeindruckt“, sagt Inge Reinacher, die selbst evangelisch ist.

Auch ihr Lebensgefährte Diethard Heilig war von dem Plan überzeugt. Er kaufte das Gebäude, ließ es sanieren – und die halbrunde Dachverzierung rekonstruieren. Denn auf dieses i-Tüpfelchen hatte man zu DDR-Zeiten offenbar keinen Wert gelegt. Dabei kannte Heilig die alten Fotos anfangs gar nicht. „Es gab eine Bauzeichnung, aber darauf war das Dach eckig.“ Quasi intuitiv entschied er, den Aufbau wieder so zu gestalten, wie er früher ausgesehen hatte.

Obwohl nach wie vor das schönste Haus der Straße, wirkt es heute unscheinbarer als vor gut hundert Jahren. Denn zur Einweihung, damals noch in der Friedrich-August-Straße, stand es frei – ohne die Nachbarhäuser. Wohl kaum jemand würde hier einen zur Wohnung umgebauten Gebetssaal vermuten.

In diesen Artikel sind Recherche-Ergebnisse von Heike Berthold eingeflossen.

