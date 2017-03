„Zuhause im Glück“ anschauen Ein emotionaler Moment: Nach nur acht Tagen Bauzeit übergibt das Fernsehteam am Nachmittag das Haus wieder an die Familie.

Donnerstagnachmittag erfolgt die Übergabe: Der Fernsehsender RTL II drehte für die Sendung „Zuhause im Glück“ bei einer Familie in Bauda, deren Haus umgebaut wude. Moderatorin Eva Brenner - hier mit dem Architekten - wünscht sich viele Zaungäste. © Klaus-Dieter Brühl

Schrauben, Dekorieren, alles an seinen Platz bringen: Im Großenhainer Ortsteil Bauda läuft der Countdown. Immerhin übergibt das Team der RTL II-Sendung „Zuhause im Glück“ am Donnerstagnachmittag um 15 Uhr die frisch umgebauten vier Wände an die Baudaer Familie. Wie Aufnahmeleiter Patrick Linke im SZ-Gespräch betont, seien für diesen finalen Moment der Dreharbeiten ausdrücklich Zuschauer erwünscht. Schließlich wäre es für die vierköpfige Familie – ihre kleine Tochter ist seit der Geburt schwer krank – ein schönes Gefühl, unter der Anteilnahme zahlreicher Menschen ins neue Zuhause zurückkehren zu können. Damit in Rekordzeit von nur acht Tagen ihr dreistöckiges Haus umgebaut werden konnte, waren das Ehepaar und ihre zwei Kinder in einem Hotel untergebracht worden.

Für den wahrscheinlich emotionalsten Augenblick der Sendung hat sich auch Großenhains Oberbürgermeister Dr. Sven Mißbach (parteilos) den Nachmittag freigehalten. Der Termin stehe bereits seit gut zwei Wochen in seinem Kalender.

zur Startseite