Lang genug haben die Fans der beliebten Sendung darauf gewartet: Nun können sie sich selbst davon überzeugen, was das zwölfköpfige Team von fleißigen Handwerkern hinter verschlossenen Türen im Großenhainer Ortsteil Bauda vollbracht hat. Die Umbauprofis der Dokusoap „Zuhause im Glück“ waren im Frühjahr angereist und hatten in nur acht Tagen das sanierungsbedürftige Heim von Juliane und Alexander Thiere umgebaut.

Mit ihrem nunmehr fünf Jahre alten Jungen Lukas war das Paar vor drei Jahren in das Haus aus den 1930er Jahren eingezogen. Die Geburt ihrer Tochter Zoe gestaltete sich schwierig, und die Kleine erleidet einen Herz-Kreislaufstillstand – mit schweren Folgen. Zoé wird ihr Leben lang pflegebedürftig sein und benötigt dementsprechend ein behindertengerechtes Zuhause. Wie das nun ausschaut, können die Zuschauer am Dienstagabend ab 20.15 Uhr am Bildschirm sehen.

