Anders wohnen Zuhause im Gewerbegebiet Wenn seine zehn Mitarbeiter abends nach Hause gehen, bleibt Ulrich Keil einfach in der Firma.

zurück Bild 1 von 3 weiter Die Firma bietet auch für Privates reichlich Platz: Im Hobbyraum hält sich Ulrich Keil auf einem Hometrainer fit. Der Gröditzer lebt mit seiner Frau im Gewerbegebiet – gleich gegenüber vom Gröditzer Stahlwerk. © Sebastian Schultz Die Firma bietet auch für Privates reichlich Platz: Im Hobbyraum hält sich Ulrich Keil auf einem Hometrainer fit. Der Gröditzer lebt mit seiner Frau im Gewerbegebiet – gleich gegenüber vom Gröditzer Stahlwerk.

Nach der Arbeit entspannt die Familie gern im Garten.

Der Firmensitz und gleichzeitig Wohngebäude der Familie Keil.

Am südlichen Rand von Gröditz befindet sich das Gewerbegebiet, dessen Herz das Stahlwerk bildet. Auch etliche kleinere Unternehmen sind hier angesiedelt. Zwischen den Industriebauten: viel Leerraum. Ein zweistöckiger Flachbau gehört zur Firma ATG. Die Abkürzung steht für Automationstechnik Gröditz.

Wenn die zehn Mitarbeiter abends nach Hause gehen, bleibt Firmenchef Ulrich Keil einfach in dem nüchternen Zweckbau aus dem Jahr 1973. Er muss dann nur über den langen Flur gehen, um zu seiner Privatwohnung zu gelangen. Da sich der Betrieb in einem Gewerbegebiet befindet, wo Wohnen normalerweise nicht gestattet ist, musste Keil bei der Stadt eine Genehmigung einholen, bevor er einziehen konnte. „Betriebseinliegerwohnung“ heißt der Fachbegriff im Juristendeutsch.

„Meine Frau war zunächst nicht begeistert, als ich ihr vorschlug, in die Firma zu ziehen“, so der Gröditzer. „Aber nach einigem Nachdenken war sie überzeugt.“ Seitdem sieht sich das Paar häufiger als früher.

Zeit ist bei Ulrich Keil stets knapp. Der Unternehmer hat oft eine 60-Stunden-Woche. Da ist er froh über jeden Weg, den er spart. Ist er doch für seine 1992 gegründete Firma ständig auf Achse. „Wir haben viele Kunden in ganz Deutschland, sind aber auch international unterwegs“, erzählt Keil. Unter anderem kamen schon Aufträge aus Brasilien, Ägypten, China oder Singapur. Dadurch kommt Ulrich Keil viel herum in der Welt: „Man bekommt schon eine Menge von den Ländern mit, wenn man nicht nur die Touristenorte aufsucht. Dann merkt man erst, wie gut es uns hier geht.“

Seine Erfahrung als Unternehmer bringt der Vater von zwei Söhnen auch in der Politik ein. Für Die Linke sitzt er sowohl im Gröditzer Stadtrat als auch im Kreistag. Seine „gesellschaftliche Arbeit“ – wie er es nennt – erledigt Keil meist abends.

Neben dem Zeitvorteil sieht der 57-Jährige auch einen Sicherheitsgewinn durch das Wohnen im Firmengebäude: „Seitdem hatten wir keine Einbrüche mehr.“ Außerdem könne er nun auch am Sonnabend Pakete für die Firma entgegennehmen.

Am Klingelbrett gibt es daher seit dem Jahr 2000 auch die Aufschrift „Keil privat“. Doch obwohl Arbeits- und Wohnräume getrennt sind, gibt es doch einige Mischbereiche. So nutzt die Familie mitunter das große Besprechungszimmer auch für private Feiern. Außerdem hat sie sich im Erdgeschoss eine kleine Saunazelle sowie einen Hobby- und Sportraum eingerichtet. Dort hält sich Ulrich Keil auf einem Hometrainer fit. Im Hintergrund grüßt die Karibik als Fototapete von der Wand. – Die wenige Zeit, die für Privates bleibt, nutzen Ulrich Keil und seine Frau gern, um tanzen zu gehen. „Standard- und Lateintänze sind unser Hobby“, so der gebürtige Peritzer. Mitunter gehen sie dafür auch auf Workshops oder buchen Tanzreisen.

Auch der Garten hinter dem Haus ist ihm wichtig. „Bei der Gartenarbeit kann ich wunderbar entspannen“, erzählt der Unternehmer. Dort steht eine ausladende Hollywoodschaukel. „Die ist Marke Eigenbau und wurde zu DDR-Zeiten im Stahlwerk Riesa zusammengebaut.“

Weiter hinten im Nutzgarten wachsen üppig Kartoffeln, Erdbeeren und Tomaten. Das Firmengelände grenzt direkt an ein kleines Biotop. „Hier ist es total ruhig, da sagen sich Fuchs und Hase Gute Nacht.“ Gerade diese Ruhe schätzt Ulrich Keil an seinem Zuhause.

Wohnen Sie auch „anders“? Dann melden Sie sich bei uns in der Lokalredaktion Riesa: sz.riesa@ddv-mediengruppe.de oder telefonisch unter 03525 72415715. Ihr Wohnort – ob Riesa, Strehla, Nünchritz, Zeithain oder Gröditz – spielt dabei keine Rolle. Wir freuen uns!

