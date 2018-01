Zugverkehr von Heidenau nach Altenberg eingestellt Die Städtebahn stellt ab sofort den Betrieb ein. Es habe am Dienstag drei schwere Kollisionen von Zügen mit umgefallenen Bäumen gegeben. Für Schienenersatzverkehr wird gesorgt.

Am Dienstag gab es mehrere Kollisionen mit Bäumen auf der Strecke. © Städtebahn

Heidenau/Altenberg. Die Städtebahn Sachsen stellt den bis auf Weiteres den Zugbetrieb zwischen Heidenau und Altenberg ein. Das teilte das Unternehmen am Mittwochmittag mit. Bäume im Gleis könnten für schwere Beschädigungen an den Zügen und Lebensgefahr für Lokführer und Fahrgäste bedeuten. Die Entscheidung fiel, nachdem am Dienstag drei schwere Kollisionen von Zügen der Städtebahn mit umgefallenen Bäumen im Gleis passiert waren. Die DB Netz AG sorgt nicht mehr für einen sicheren Zustand der Strecke, heißt es von der Städtebahn. „Die Betriebssicherheit durch den Infrastrukturbetreiber DB Netz AG wird nicht mehr gewährleistet“ so Torsten Sewerin, Geschäftsführer der Städtebahn Sachsen GmbH. Da die bisherigen Aufforderungen an die DB Netz AG, nachhaltig für die Sicherheit des Schienenverkehrs zu sorgen, ungehört blieben, sah man sich zu diesem Schritt veranlasst. Der aktuelle Zustand auf der Strecke kann nicht hingenommen werden: „Ich erwarte eine verbindliche Aussage und einen umfänglichen Vegetationsrückschnitt nach Richtlinien und DIN Vorgaben auf unseren Strecken“ erklärt Torsten Sewerin.

Wann der Zugverkehr nach Altenberg wieder zum Rollen kommt, ist ungewiss. Für Reisende wird während dieser Zeit ein Schienenersatzverkehr eingerichtet, teilt Franziska Straube von der Städtebahn mit. (szo)

