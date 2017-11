Zugverkehr nach Zittau wird am 12. November wieder aufgenommen Vollständig abgeschlossen sind die Bauarbeiten im Frühjahr kommenden Jahres.

Symbolfoto © SZ Thomas Eichler

Zittau. Die Bauarbeiten der DB Netz AG am Bahnhof Zittau dauern länger als ursprünglich veranschlagt. Das teilte Jörg Puchmüller, Pressesprecher der Länderbahn GmbH, am Freitag mit.

Geplant war die Fertigstellung zum 12. November. Vollständig abgeschlossen sind die Bauarbeiten nun erst im Frühjahr kommenden Jahres. „Diese Terminverzögerung von DB-Netz war von Anfang an für uns nicht akzeptabel. Wir haben daher unmittelbar nach dem Bekanntwerden gemeinsam mit der Stadt Zittau und der Odeg auf eine Zwischenlösung im Sinne unserer Fahrgäste gedrängt,“ sagt Länderbahn Geschäftsführer Andreas Trillmich. „Im Ergebnis können nun die meisten Trilex-Züge ab dem 12. November wieder den Zittauer Hauptbahnhof aus Richtung Dresden und Varnsdorf anfahren.“ Damit seien die Auswirkungen der baulichen Verzögerung für die Fahrgäste deutlich reduziert worden. Im Zugverkehr nach Zittau gibt es dann lediglich eine Nachtsperrung zwischen 21 und 5 Uhr. Weiterhin gesperrt bleibt bis zum 21.12. die Strecke zwischen Zittau und Hradek nad Nisou, hier verkehrt nach wie vor Schienenersatzverkehr. Der komplette Verkehr wird nach derzeitigem Stand trotz laufender Bauarbeiten ab dem 22. Dezember wieder aufgenommen. Einschränkungen gibt es dann nur noch auf betrieblicher Seite, z. B. durch fehlende Tankmöglichkeiten in Zittau. Trillmich: „Eine schmerzliche Folge dieser Bauverzögerungen ist, dass wir den beliebten Advents- Zusatzverkehr von Liberec nach Dresden nicht wie gewohnt anbieten können.“ Dennoch werde auch hier nach einer Lösung mit Busverkehr zwischen Hradek und Zittau gesucht. Im Zuge der Bauarbeiten macht sich wie bereits mitgeteilt vom 3. bis 11. November und vom 18. bis 21. Dezember nochmals eine Sperrung der Strecke erforderlich. In dieser Zeit fährt SEV von Ebersbach nach Zittau. Der ab dem 10. Dezember gültige neue Jahresfahrplan bringt Änderungen bei den Fahrzeiten, die rechtzeitig kommuniziert werden.

Die Fahrgäste werden gebeten, sich über die Reiseverbindungen vorab zu informieren. Die entsprechenden Fahrpläne und zugehörigen Fahrplanänderungen sind im Internet zu finden. (szo)

www.trilex.de/de/fahrplan/regelfahrplan

zur Startseite