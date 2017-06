Zugverkehr Großenhain-Ortrand unterbrochen Bei Ortrand ist ein Zug auf der Strecke von Bäumen eingekesselt. Auch die Oberleitung ist beschädigt.

Seit Donnerstag 18 Uhr ist der Zugverkehr zwischen Großenhain und Hoyerswerda bzw. Ruhland unterbrochen. Bei Ortrand ist ein Zug auf der Strecke von Bäumen eingekesselt. Auch die Oberleitung ist beschädigt. „Das wird bis Sonnabend, vielleicht Sonntag, andauern“, so ein Sprecher des Verkehrsverbundes. Für einen Busersatzverkehr fand die Bahn kurzfristig kein Busunternehmen.

Kreisbrandmeister Ingo Nestler hat im Landkreis 110 Einsätze zum Sturm am Donnerstagabend registriert, das sind aber nur die, bei denen die Kameraden vom Gerätehaus losgefahren sind. Ist die Feuerwehr gleich zum nächsten Ort weitergezogen, wurde nicht extra gezählt. Es könnten also tatsächlich weit über 150 Einsätze geworden sein. Über 80 Prozent davon nur im Großenhainer Land. Als Kreisbrandmeister zieht er auch das Fazit, dass die Leitstelle in Dresden in der ersten Stunde komplett überlastet war. Die Wehrleiter kamen weder per Funk noch Telefon in die Leitstelle hinein, um Technik anzufordern. Erst, als das Personal aufgestockt wurde, war normale Kommunikation wieder möglich. „Da müssen wir besser werden, das geht so nicht“, so Ingo Nestler zur SZ.

Die Stromversorgung war am Donnerstag in Lampertswalde und am Freitagmittag noch in Thiendorf unterbrochen. Insgesamt registrierte die Enso Netz acht defekte Mittelspannungsleitungen und 18 Schäden an Niederspannungsleitungen. Der Trafo in Oelsnitz wird nur notdürftig repariert, eine neue Umspannstation kommt.

Bahn-Kundenauskunft: Telefon 0351 8526555

