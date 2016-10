Zugverkehr auf dem Prüfstand Für die Strecke Dresden – Zittau über Bischofswerda soll es ein neues Betriebskonzept geben. Die Landtagsabgeordnete Wissel aus Neukirch warnt.

Wie weiter mit den Bahnlinien in der Region? Vor allem Pendler fürchten weitere Einschnitte beim Eisenbahnnetz. © dpa

Der Zweckverband Verkehrsverbund Oberlausitz-Niederschlesien (Zvon) könnte an diesem Montag wichtige Weichen für den künftigen Betrieb der Bahnstrecke Zittau – Dresden über Neukirch und Bischofswerda stellen. Laut Tagesordnung soll bei der öffentlichen Verbandsversammlung in Bautzen für diese Strecke ein Prüfauftrag für ein neues Betriebskonzept beraten und beschlossen werden. Dabei dürfte es unter anderem auch um die Zukunft des Haltepunktes in Putzkau gehen. Weil dort laut Zvon zu wenig Fahrgäste ein- bzw. aussteigen, steht die Station seit einigen Jahren zur Disposition. Außerdem geht es auf der Verbandsversammlung um den Erhalt des Personenverkehrs auf der Bahnstrecke Görlitz – Hoyerswerda.

Der Verkehrsverbund muss hart kalkulieren. Weil der Bund – in Absprache mit allen Ländern – die Verteilung des Geldes für den regionalen Bahnverkehr neu geregelt hat, fließt weniger Geld nach Sachsen. Mit der Folge, dass der Zvon, der die Züge auf den Bahnstrecken in der Region bestellt, in den nächsten Jahren mit deutlich weniger finanziellen Mitteln auskommen muss.

Landespolitiker verlangen dagegen mehr Geld für den öffentlichen Personennahverkehr. Die verkehrspolitische Sprecherin der Grünen, Katja Meier, fordert, dass der Freistaat endlich das Portemonnaie aufmacht. Bereits seit Jahren werden die Nahverkehrsgelder vom Bund nicht in voller Höhe an die Zweckverbände durchgereicht und stattdessen vom Land für Investitionen und die Finanzierung des Schülerverkehrs herangezogen. Bei dem eigens beim Bund ausgehandelten Nachschlag – der die Härten der neuen Verteilregelung abmildern soll – will das Land den Grünen zufolge sogar den größten Teil behalten.

Die CDU-Landtagsabgeordnete Patricia Wissel aus Neukirch schaltete sich ebenfalls in die Debatte ein. Auch sie kämpft dafür, dass der Freistaat mehr Geld für die Verkehrsverbünde rausrückt. Für den Fall, dass sich die von ihrer Partei mitgetragene Landesregierung nicht bewegt, droht sie mit Konsequenzen: „Ich behalte es mir vor, dem neuen Landeshaushalt nicht zuzustimmen“, so Patricia Wissel. (szo)

