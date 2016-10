Zugverbindungen werden gestrichen

Die Deutsche Bahn zieht sich aus dem Geschäft mit Schlaf- und Liegewagen komplett zurück. © dpa

Erst Amsterdam und Kopenhagen, jetzt Zürich und Köln: Die Deutsche Bahn streicht zum Fahrplanwechsel im Dezember zwei weitere Nachtzug-Linien ab Dresden. Das Unternehmen zieht sich aus dem Geschäft mit Schlaf- und Liegewagen komplett zurück. Während andere Nachtstrecken wie Hamburg–Wien oder Düsseldorf–Innsbruck von der Österreichischen Bundesbahn (ÖBB) übernommen werden, gibt es für die Dresdner Linien keinen Ersatz.

„Dresden verliert eine komfortable und umweltfreundliche Reisemöglichkeit in den Westen und Süden Deutschlands sowie in die Schweiz“, sagt der Grüne-Bundestagsabgeordnete Stephan Kühn. Die unterdurchschnittliche Fernverkehrsanbindung der sächsischen Landeshauptstadt verschlechtere sich weiter. Für den Tourismus sei die Entscheidung der Bahn alles andere als förderlich. Die Bahn deutete zumindest an, nachts mehr IC einzusetzen.

Zwei Nachtzugverbindungen bleiben Dresden vorerst erhalten. So fahren weiterhin Züge im Dunkeln nach Budapest und Wien. Der Fahrgastverband „Pro Bahn“ sieht weiterhin einen Bedarf an Nachtzügen. Das gelte vor allem für lange Strecken mit einer Fahrzeit von mehr als acht Stunden, sagt Sprecher Stefan Barkleit. (SZ/sr/jv)

