Zugunglücke wegen Schlafstörungen

Ein verletzter Passagier wird von Rettungskräften am 04. Januar 2017 in Brooklyn, New York, aus dem Bahnhof gebracht. Ein Nahverkehrszug war im morgendlichen Berufsverkehr im Bahnhof im entgleist. Jetzt wurde als Ursache eine Schlafstörung des Zugführers bekannt. © Mark Lennihan/AP/dpa

New York. Zwei Zugunfälle in New York und im benachbarten New Jersey mit insgesamt einer Toten und rund 220 Verletzten sind durch Schlafstörungen der Zugführer ausgelöst worden. Das sagte der Vorsitzende der für die Ermittlungen zuständigen Behörde NTSB, Robert Sumwalt, in einer Anhörung in Washington am Dienstag. Die beiden Unfälle vom September 2016 und Januar 2017 seien auf „nahezu identische“ Ursachen und Sicherheitsprobleme zurückzuführen.

In Hoboken, New Jersey war im September 2016 ein Zug fast ungebremst in einen Kopfbahnhof eingefahren. Eine Frau kam ums Leben und 110 weitere Menschen wurden verletzt, der Bahnhof wurde zudem schwer beschädigt. Im Januar 2017 entgleiste ein Nahverkehrszug in einem Bahnhof im New Yorker Stadtteil Brooklyn, dabei wurden ebenfalls rund 110 Menschen verletzt.

In beiden Fällen habe die als Schlafapnoe bekannte Schlafstörung zu Müdigkeit der Zugführer und so zum Unfall geführt, teilte die NTSB mit. Bei der Schlafapnoe kann es zu Atemaussetzern im Schlaf kommen, wodurch die Betroffenen tagsüber schläfrig werden oder dösen. Häufig wird dieser Beschwerdezustand nie von einem Arzt bestätigt.

Die Diagnose sei leicht und günstig machbar, sagte der zuständige Arzt der NTSB, Nicholas Webster, laut einem Bericht der „New York Times“ vom Mittwoch. Viele Zuggesellschaften schickten ihre Angestellten trotzdem nicht zu den Routine-Untersuchungen. Ein Vorschlag der Bundesbehörde FRA, regelmäßigen Prüfungen vorzuschreiben, wurde 2017 im Bemühen um weniger Regulierungen zurückgezogen. (dpa)

