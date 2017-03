Zugunfall in Großschönau Ein Trilex fährt in ein Auto, die Fahrerin wird schwer verletzt, die Strecke Zittau - Varnsdorf wurde gesperrt.

Die Unglücksstelle gegen 18 Uhr. © Rocci Klein

Großschönau. In Großschönau bei Zittau kam es am späten Mittwoch Nachmittag kurz nach 17 Uhr zu einem schweren Zugunfall. Aus bisher noch nicht geklärter Ursache fuhr am Bahnübergang Bahnhofstraße ein Zug der Trilex in einen Pkw. Die Autofahrerin ist schwer verletzt mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen worden. Im Zug ist nach Auskunft eines Trilex-Sprechers niemand verletzt worden. Am Zug entstand großer Sachschaden.

Dutzende Rettungskräfte sowie Feuerwehren und Rettungshubschrauber sind im Einsatz. Die Strecke zwischen Zittau und dem tschechischen Varnsdorf wurde gesperrt. (szo)

